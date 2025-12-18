¿Cómo llegan los equipos de fútbol de La Corredoria al parón navideño?

Cada vez falta menos para el parón navideño, solo queda una jornada por disputar. La Sociedad Deportiva La Corredoria, el Oviedo City y los equipos femeninos de la Unión Deportiva Prados San Julián juegan sus partidos como local en el campo del barrio esta temporada. Varios llegan con buena dinámica y, lo más importante, ninguno está coqueteando con los puestos de descenso.

La Sociedad Deportiva La Corredoria había tenido un inicio de campaña complicado, especialmente por las altas expectativas que tenían dentro del club de cara a este año. Las lesiones obligaron a dar un paso al frente a los más jóvenes y la victoria en el derbi con el Oviedo City le dio un impulso de confianza. Cerrarán el año con un duelo directo en casa que les enfrentará al Colegio San Ignacio, dos puntos por encima suyo en la clasificación. Una victoria dejaría al equipo que porta el nombre del barrio muy cerca de puestos de play-off.

El Oviedo City salió derrotado del derbi del barrio, pero su situación clasificatoria no cambió muchos desde entonces. Siguen en puestos de mitad de tabla intentando aprovechar las buenas dinámicas para acercarse al play-off. Vienen de romper una racha de cuatro partidos sin ganar contra el Berrón y ahora les toca cerrar el año visitando el feudo del último clasificado, el Grisú, que viene de un partido marcado por la polémica contra el filial del Mosconia.

Las chicas del primer equipo de la Unión Deportiva Prados San Julián siguen siendo la nota más positiva de la temporada en el barrio. Empezaron con una buena racha de resultados y, aunque ahora acumulan dos derrotas seguidas, disfrutan de un colchón de siete puntos sobre la zona de descenso que la marca el Rayo Gijonés. Además, su jugadora, Rebeca Fernández, está entre las máximas goleadoras de la Tercera División Femenina. Despedirán el 2025 defendiendo los tres puntos contra el filial del Real Sporting de Gijón en el Díaz Vega.

El filial de la Unión Deportiva Prados San Julián sigue sufriendo en su año de debut. De momento, solo han ganado un partido de los siete disputados, pero el objetivo, más allá de las posiciones en la tabla, es ayudar al club a formar jugadoras que acaben pudiendo disputar minutos con el primer equipo.