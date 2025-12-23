El Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales de La Corredoria será el primero capacitado para acreditar a las afectadas sin sentencia judicial en toda España
La administración ya ha puesto en marcha todos los mecanismos necesarios para poder lograr este hito y pretende tenerlo todo listo para el mes de febrero
El Principado de Asturias pretende que el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales, situado en la antigua sede de Planeta en La Corredoria, se convierta en el primer centro capacitado para acreditar víctimas de agresión sexual sin sentencia judicial en toda España. La administración ya ha puesto en marcha todos los mecanismos necesarios para poder lograr este hito y pretende tenerlo todo listo para el mes de febrero.
"En estos momentos, la única forma de acreditar a una víctima de agresión sexual es mediante una sentencia judicial, pero el decreto que se va a poner en marcha en Asturias establece un sistema muy similar al que ya existe para las víctimas de violencia de género. No será necesario presentar una denuncia para obtener esta acreditación, ya que habrá otros mecanismos que permitirán reconocer la condición de víctima", anunció la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, durante su visita al centro con motivo de la inauguración de dos nuevas estancias.
Este avance supondrá que la acreditación actúe como un título habilitante que permitirá a las víctimas de agresiones sexuales acceder a ayudas económicas y a los distintos servicios recogidos en la legislación estatal. Asturias se convierte así en una comunidad "pionera" al dar este primer paso para facilitar el reconocimiento administrativo de las víctimas.
Jornada de inauguraciones
Desde este miércoles, el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales de La Corredoria cuenta con dos nuevas estancias destinadas a reforzar la atención integral a las mujeres. Por un lado, se ha habilitado una sala amable, concebida como un entorno "seguro" y "protegido" en el que las víctimas podrán realizar declaraciones judiciales acompañadas por profesionales especializadas, con el objetivo de "evitar la revictimización" y ofrecer una respuesta más sensible y adecuada a los casos de violencia de género. Además, el centro dispone de un alojamiento de emergencia, pensado para aquellas situaciones en las que las mujeres requieren un acompañamiento profesional prolongado, con apoyo de psicólogas y abogadas durante una intervención breve pero intensiva.
"Asturias es un referente en la implantación de centros de crisis, ya que en 2020 era la única comunidad autónoma que contaba con uno conforme a la normativa. Aunque en 2023 deberían existir 52 centros en toda el país, solo Asturias disponía de este recurso, y a diferencia de lo que señala el informe de Amnistía Internacional sobre los obstáculos de acceso, muchos de ellos no se dan en la comunidad", concluyó Ana Herrero, responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional Asturias.
- Misterioso suceso en Oviedo: investigan la muerte de un hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
- Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
- Este es el barrio de Oviedo más multicultural: tiene vecinos de 78 países y los inmigrantes ya suponen más del 15% del total
- Caos circulatorio en Oviedo: el despegue de las compras navideñas atasca los principales accesos de la ciudad
- Luz para un misterioso suceso en Oviedo: la autopsia descarta un crimen en la muerte del hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
- Graban a un oso devorando a una burra en Oviedo: 'Están al lado de nuestras casas y nos van a comer a nosotros
- El Ayuntamiento de Oviedo inicia la obra para cambiar la empinada escalera de Víctor Sáez por un ascensor
- Suceso con final feliz en Oviedo: una mujer da a luz a una niña en un baño del Centro Cívico