El Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales de La Corredoria será el primero capacitado para acreditar a las afectadas sin sentencia judicial en toda España

El Principado de Asturias pretende que el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales, situado en la antigua sede de Planeta en La Corredoria, se convierta en el primer centro capacitado para acreditar víctimas de agresión sexual sin sentencia judicial en toda España. La administración ya ha puesto en marcha todos los mecanismos necesarios para poder lograr este hito y pretende tenerlo todo listo para el mes de febrero.

"En estos momentos, la única forma de acreditar a una víctima de agresión sexual es mediante una sentencia judicial, pero el decreto que se va a poner en marcha en Asturias establece un sistema muy similar al que ya existe para las víctimas de violencia de género. No será necesario presentar una denuncia para obtener esta acreditación, ya que habrá otros mecanismos que permitirán reconocer la condición de víctima", anunció la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, durante su visita al centro con motivo de la inauguración de dos nuevas estancias.

Este avance supondrá que la acreditación actúe como un título habilitante que permitirá a las víctimas de agresiones sexuales acceder a ayudas económicas y a los distintos servicios recogidos en la legislación estatal. Asturias se convierte así en una comunidad "pionera" al dar este primer paso para facilitar el reconocimiento administrativo de las víctimas.

Jornada de inauguraciones

Desde este miércoles, el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales de La Corredoria cuenta con dos nuevas estancias destinadas a reforzar la atención integral a las mujeres. Por un lado, se ha habilitado una sala amable, concebida como un entorno "seguro" y "protegido" en el que las víctimas podrán realizar declaraciones judiciales acompañadas por profesionales especializadas, con el objetivo de "evitar la revictimización" y ofrecer una respuesta más sensible y adecuada a los casos de violencia de género. Además, el centro dispone de un alojamiento de emergencia, pensado para aquellas situaciones en las que las mujeres requieren un acompañamiento profesional prolongado, con apoyo de psicólogas y abogadas durante una intervención breve pero intensiva.

"Asturias es un referente en la implantación de centros de crisis, ya que en 2020 era la única comunidad autónoma que contaba con uno conforme a la normativa. Aunque en 2023 deberían existir 52 centros en toda el país, solo Asturias disponía de este recurso, y a diferencia de lo que señala el informe de Amnistía Internacional sobre los obstáculos de acceso, muchos de ellos no se dan en la comunidad", concluyó Ana Herrero, responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional Asturias.