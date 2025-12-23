Nuevo revés para la cafetería más esperada de La Corredoria: "Es una auténtica pena"

La cafetería del centro social El Cortijo continuará con la persiana bajada, al menos por ahora, después de que el Ayuntamiento haya declarado desierta la segunda licitación convocada para adjudicar su gestión desde el cierre provocado por la pandemia. La Junta de Gobierno ordinaria aprobó en su última sesión, fuera del orden del día, dar por fracasado este nuevo intento, un revés que vuelve a dejar sin uno de sus principales puntos de encuentro a los numerosos usuarios del barrio.

El Consistorio había reabierto recientemente el proceso de licitación con el objetivo de recuperar la actividad de este bar-cafetería, cerrado desde marzo de 2020. Se trataba del segundo intento en menos de seis meses para reactivar el servicio, después de que la convocatoria lanzada el pasado verano quedara igualmente sin adjudicar ante la falta de ofertas.

La concesión, publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público junto a los pliegos técnicos y administrativos, contemplaba la gestión integral del establecimiento, incluyendo la atención al público, el mantenimiento del local y la dinamización de actividades sociales. El contrato se iba a adjudicar a la propuesta con mejor relación calidad-precio, valorándose especialmente la experiencia en hostelería, las mejoras planteadas para el servicio y la oferta económica.

Según recogían las bases, la persona o empresa adjudicataria debía asumir la explotación del bar durante el periodo fijado, garantizando su apertura regular y el buen estado de las instalaciones. El plazo para la presentación de ofertas permanecía abierto hasta el 9 de diciembre de 2025, a las 23.59 horas, mediante tramitación electrónica, aunque finalmente no se ha registrado ninguna propuesta válida.

El nuevo fracaso en la adjudicación supone un jarro de agua fría para los vecinos del entorno, que confiaban en que esta segunda convocatoria sirviera para devolver la vida a uno de los espacios más frecuentados del centro social. "Es una pena, es un servicio muy demandado y que da mucha más vida al local", coinciden los usuarios del centro social.

El primer concurso se convocó tras la visita realizada en primavera por el alcalde, Alfredo Canteli, para comprobar el resultado de la reforma del local, ejecutada por 24 trabajadores contratados a través de un plan de empleo. “Ya era hora, llevábamos tiempo queriendo rematarla y quedó muy digno. Es uno de los mejores locales que tenemos en los centros sociales”, destacó entonces el regidor, que aprovechó aquella visita para anunciar la licitación ahora nuevamente frustrada.

Por el momento, el futuro del bar-cafetería de El Cortijo queda en el aire, mientras el Ayuntamiento estudia nuevas fórmulas para lograr reactivar un servicio considerado clave para la vida social del barrio.