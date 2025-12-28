Vecinos de La Corredoria denuncian la saturación “insostenible” de una de las líneas de transporte urbano del barrio

Los vecinos de La Corredoria, y de manera muy especial los del entorno de Prado de la Vega, han vuelto a alzar la voz por la saturación crónica de la línea D de TUA, una de las más utilizadas de la red urbana al conectar el campus universitario con el entorno de Parque Principado. Los usuarios denuncian que en numerosas frecuencias los autobuses circulan completos o con viajeros obligados a desplazarse prácticamente hacinados, una situación que aseguran se repite a diario y que se agrava en las horas punta.

La escena es ya habitual, según relatan los afectados: autobuses que llegan llenos a las paradas, pasajeros que suben “a presión” y otros que directamente se quedan en tierra porque no cabe nadie más. “No es un problema puntual, es estructural”, resumen desde el barrio, donde reclaman una revisión urgente del servicio.

Uno de los testimonios más compartidos en redes sociales en las últimas horas es el de una vecina de Prado de la Vega, que relata lo ocurrido este mismo martes por la tarde. “Hoy a las 16.10 horas he cogido el autobús en Plaza de la Enseñanza y ya venía lleno. Nos hemos ido apretando más y más en cada parada hasta que ya no se pudo más”, explica. La situación llegó a tal extremo que “el D2 dejó de subir pasajeros, que se fueron quedando tirados en las paradas restantes”. La usuaria añade que tuvo que bajarse en Foncalada II “saliendo por la puerta del conductor porque no podía moverme por dentro del autobús”. Su conclusión es contundente: “Lo de la línea D no tiene nombre ya, es vergonzoso”.

Las quejas no son nuevas, pero sí cada vez más insistentes. Los vecinos apuntan a un notable incremento de la demanda en la zona, tanto por el crecimiento residencial de Prado de la Vega como por el uso masivo de la línea por parte de estudiantes y trabajadores que se desplazan entre las facultades, La Corredoria y los grandes centros comerciales del entorno metropolitano, estos últimos especialmente durante las fechas navideñas.

En este contexto, el Ayuntamiento de Oviedo ya ha anunciado su intención de iniciar una revisión de las líneas del transporte urbano de la capital, un compromiso que figura entre los 16 puntos del pacto presupuestario suscrito entre el PP e IU. Los usuarios de la línea D confían en que esa revisión se traduzca en refuerzos de frecuencias o en una reorganización del servicio que ponga fin a una situación que, aseguran, se ha vuelto insostenible.