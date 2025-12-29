La Corredoria reclama más cultura, limpieza y participación vecinal en la copa de Navidad de la asociación San Juan

La Asociación de Vecinos San Juan de La Corredoria reclamó este fin de semana un apoyo decidido a la candidatura de Oviedo como Capital Europea de la Cultura con una programación descentralizada que llegue a los barrios, así como un refuerzo de la limpieza viaria, el cuidado de las zonas verdes y una participación vecinal efectiva. Estas fueron las principales peticiones trasladadas por su presidenta y alcaldesa de barrio, Maite Orozco, durante la copa de Navidad del colectivo, un acto que sirvió para visibilizar las demandas más urgentes del barrio.

Orozco mostró el respaldo de la asociación a la candidatura de Oviedo como Capital Europea de la Cultura, subrayando que este proyecto debe tener una clara dimensión de barrio. En este sentido, defendió una cultura “descentralizada, participativa y accesible”, que llegue a todos los distritos de la ciudad y no se concentre únicamente en el centro. Para la dirigente vecinal, La Corredoria y el conjunto de los barrios deben ser reconocidos como espacios vivos de creación, convivencia y cohesión social.

Otra de las demandas trasladadas fue la necesidad de mejorar la limpieza y el cuidado medioambiental en el barrio. La presidenta de la asociación reclamó un compromiso real para aumentar la frecuencia de la limpieza viaria, reforzar el mantenimiento de las zonas verdes y optimizar la gestión de los residuos, aspectos que, según señaló, influyen directamente en la calidad de vida de los vecinos.

Por último, Orozco insistió en la importancia de una participación vecinal efectiva, basada en el diálogo continuo y la escucha activa por parte del Ayuntamiento, con el objetivo de que las decisiones municipales tengan en cuenta la realidad cotidiana y las necesidades específicas de La Corredoria.

En el encuentro estuvieron presentes el concejal de Servicios Básicos, José Ramón Pando, y la concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara, además de miembros de la directiva de la asociación, un colectivo que trabaja de forma constante para reivindicar mejoras para el barrio y promover actividades que contribuyan a su dinamización social y cultural.