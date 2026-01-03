La Corredoria exige modificaciones en la ordenación del tráfico para evitar rodeos por el barrio

Los vecinos de La Corredoria siguen esperando por los cambios en la ordenación del tráfico del barrio que el Ayuntamiento de Oviedo anunció a comienzos de año para poner fin a los largos rodeos que sufren a diario los conductores para entrar y salir de la zona. Pese a que desde el Consistorio se aseguró que se estaban elaborando estudios técnicos para mejorar la circulación, dos meses después no se ha ejecutado ninguna medida concreta, lo que ha incrementado el malestar entre los residentes.

Las modificaciones planteadas quedaron ligadas a la posible reapertura del antiguo enlace de La Corredoria con la AS-II, una infraestructura que continúa en el aire por la falta de acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado. Los vecinos consideran que esa conexión ayudaría a aliviar las retenciones que se registran con frecuencia en puntos conflictivos como las glorietas de Aguamiera o Cuatro Caños, pero advierten de que no puede ser un condicionante para retrasar otras actuaciones necesarias.

La alternativa

Una de las principales demandas pasa por mejorar el itinerario entre la zona de la plaza del Conceyín y la glorieta de Cuatro Caños, uno de los principales nudos de tráfico del barrio. La alternativa más directa es la calle Los Campos, que conecta a escasos metros de la rotonda, aunque la señalización actual impide el giro hacia ella y obliga a realizar desvíos innecesarios. La propuesta vecinal consiste en permitir ese giro a la derecha, habilitando un breve tramo de la calle El Cortijo en doble sentido, lo que facilitaría la incorporación directa a Cuatro Caños y la salida del barrio hacia Oviedo o Lugones. En la situación actual, los vehículos procedentes de más de la mitad de La Corredoria se ven obligados a circular por calles como Daniel Moyano o Maestro Don Marciano para acceder a la calle Aguamiera y enlazar con la AS-II.