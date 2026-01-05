La Corredoria se echa a la calle para la cabalgata de los Reyes Magos: 15.000 personas vieron a Melchor, Gaspar y Baltasar

La magia de los Reyes Magos les permite multiplicarse. Acudir a cada rincón de la capital asturiana para atender las peticiones de todos los niños. Su agenda fue sumamente apretada y, por la tarde, protagonizaron la cabalgata de La Corredoria. Fuentes de la Policiá Local cuantificaron en 15.000 las personas que vieron a Melchor, Gaspar y Baltasar por las calles del barrio más populoso de Oviedo. Los pronósticos de mal tiempo obligaron a adelantar los planes a las seis de la tarde y una larga comitiva acompañó a Melchor, Gaspar y Baltasar por las calles de la zona llenando de ilusión a los niños. El colegio Corredoria acogió la recepción.

No fue el único lugar en el que estuvieron. La concejalía de Festejos, liderada por Covadonga Díaz, dividió en dos el calendario de recepciones reales en la zona rural. En total, fueron quince las visitas que realizaron por las diferentes localidades a lo largo de toda la jornada. Los centros sociales de Tudela Veguín, Villapérez, Anieves, Colloto, La Manjoya, Faro y San Esteban de las Cruces fueron las zonas que recorrieron por las mañanas. Por la tarde estuvieron en La Mortera, Santa María de Piedramuelle, Tudela Agüeria, Caces, Las Caldas, San Claudio, Latores y Las Campas. La comitiva inundó de alegría cada rincón que pisaron.

Con el sonido de la gaita fueron recibidos en los aledaños del centro social de la Manjoya. Ya en el interior, una larga fila de familias con sus niños esperaban pacientemente su turno. Además, en Colloto, Melchor no dudó en abrir las cartas in situ para no perder tiempo y conocer de primera mano las peticiones de regalos. No había tiempo que perder. El resto de miembros de la comitiva real iban tomando nota y encargando los paquetes para que estuviesen a punto durante el viaje de la noche.