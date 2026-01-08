El Ayuntamiento de Oviedo da a conocer las listas de admitidos y excluidos de los huertos urbanos de La Corredoria

El Ayuntamiento de Oviedo publicó las listas provisionales de admitidos y excluidos en la convocatoria 2025-2029 para la adjudicación de los Huertos Urbanos Sostenibles de La Corredoria, un programa municipal impulsado desde el área de Parques y Jardines. La iniciativa busca fomentar el cultivo sostenible, la convivencia vecinal y el envejecimiento activo, mediante un sistema de adjudicación regulado por criterios de edad y participación social.

El reparto de las parcelas se realiza conforme a las bases de la convocatoria, que reservan el 50 % para personas mayores de 65 años, el 35 % para solicitantes de entre 35 y 65 años y el 15 % para jóvenes de 18 a 35 años. A estos cupos se suma un grupo específico destinado a asociaciones sin ánimo de lucro.

El grupo de mayores de 65 años es el que concentra el mayor número de solicitudes admitidas de forma provisional, con más de un centenar de personas incluidas en el listado. En el tramo de 35 a 65 años, igual que pasa con el grupo anterior, la demanda es especialmente elevada, con varios cientos de aspirantes. En cuanto al grupo de 18 a 35 años, el número de solicitudes es sensiblemente menor, en consonancia con el porcentaje de parcelas reservado para este tramo de edad.

Por su parte, han sido admitidas provisionalmente tres asociaciones sin ánimo de lucro, entre ellas entidades culturales y sociales vinculadas al barrio de La Corredoria, que optan a una parcela para el desarrollo de proyectos colectivos y actividades de carácter social.

El listado provisional recoge también un número reducido de solicitudes excluidas, principalmente por presentación fuera de plazo, falta de empadronamiento en Oviedo o renuncia expresa. Las listas permanecerán expuestas al público durante diez días naturales, periodo en el que los interesados podrán presentar reclamaciones o subsanar la documentación antes de la resolución definitiva del proceso.