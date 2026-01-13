Espectacular incendio en Oviedo: arden diez coches de madrugada y se investiga si el fuego fue provocado
“Parecía que estaba ardiendo todo el aparcamiento”, relataba uno de los residentes
Un incendio de gran intensidad sorprendió en la madrugada de este martes a los vecinos de la zona de Fuente La Braña, en el barrio ovetense de La Corredoria, donde una decena de vehículos quedaron total o parcialmente calcinados tras un fuego que se propagó con rapidez entre los coches estacionados en la zona.
Las llamas se declararon de forma repentina y generaron una intensa columna de humo visible desde distintos puntos del barrio. Varios vecinos fueron los primeros en dar la voz de alarma, despertados por las explosiones de neumáticos y el resplandor anaranjado que iluminó la calle. “Parecía que estaba ardiendo todo el aparcamiento”, relataba uno de los residentes, todavía con el susto en el cuerpo.
Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de Bomberos de Oviedo, que lograron controlar el incendio y evitar que el fuego alcanzara a más vehículos o a las viviendas próximas. La rápida intervención fue clave para que el balance no fuera aún más grave.
Aunque no hubo que lamentar daños personales, las pérdidas materiales son cuantiosas. Diez coches quedaron inutilizados, algunos de ellos reducidos a esqueletos de chapa, y otros con graves daños por el calor y las llamas.
Las causas del incendio no están aún claras, pero las primeras pesquisas apuntan a que podría haber sido intencionado, según fuentes cercanas a la investigación. La Policía ya ha abierto diligencias para esclarecer lo ocurrido y no descarta ninguna hipótesis.
Algunas informaciones recabadas en la zona señalan que un grupo de jóvenes fue visto en las inmediaciones poco antes del fuego, aunque por el momento no hay confirmación oficial ni detenidos. Todas las líneas de investigación permanecen abiertas.
El suceso ha reavivado la preocupación en el barrio, que ya sufrió episodios similares años atrás, si bien las autoridades insisten en que no existe, por ahora, ninguna conexión entre aquellos hechos y el incendio de esta madrugada.
Mientras tanto, los vecinos intentan recuperar la normalidad entre el olor a plástico quemado y los restos ennegrecidos de lo que, hasta hace unas horas, eran sus vehículos.
