Final feliz en La Corredoria tras la desaparición de Rocky: "Sin vuestra ayuda no habría sido posible"

"Tenía claro que nadie me iba a robar a Rocky. Si tengo que volver a perder un perro, que sea en La Corredoria". Esas son las palabras de Rosario Gala, vecina del barrio más populoso de Oviedo, después de que, el pasado domingo, uno de sus cinco perros le diese un susto al escaparse durante más de tres horas de casa. Con la ayuda de los miembros de un grupo de redes sociales dedicado a las cosas que pasan en este distrito ovetense, acabó encontrándolo a medianoche en una gasolinera cerca de Lugones.

Como todos los días, Rosario, acompañada de su hija, salió a pasear a sus cinco perros antes de preparar la cena. Fue a la altura del Mercadona situado en la calle Molin la Casuca cuando Rocky, un cruce de bóxer con otra raza que sus propios dueños desconocen, desapareció de la vista de sus acompañantes. "Tiene dieciocho meses y está empezando a desarrollar instintos de adulto. Debió de despistarse oliendo a alguna hembra que esté en plena época de celo; no encontramos otra explicación", apuntó Gala, justificando la escapada.

Cuando se dieron cuenta de la ausencia de Rocky, tanto Rosario como su hija empezaron a buscar por las zonas que habían atravesado en el barrio durante su recorrido. Sin embargo, esta primera búsqueda no tuvo éxito y el nerviosismo afloró. Desesperadas, cuando regresaron a su piso sin el pequeño canino, recurrieron a compartir un mensaje por el grupo de Facebook de La Corredoria pidiendo ayuda para encontrarlo.

La reacción de los vecinos fue ejemplar. En menos de media hora, decenas de usuarios empezaron a compartir el mensaje y a comentar las publicaciones dando pistas para acabar encontrando a Rocky. Muchos comentaban que le habían visto en la zona del Mercadona, donde se había perdido, y alguno incluso confesó intentar atraparlo porque le veían desorientado. "No nos esperábamos que tanta gente nos echase un cable; da gusto ver esa reacción. Mi novio no tenía muchas esperanzas, pero está superagradecido", confesó Gala.

Sobre las doce de la noche, tres horas y media después de su desaparición, sus dueñas encontraron a Rocky. Apareció en una gasolinera Shell, situada entre Lugones y La Corredoria; Rosario todavía no se explica por qué se dirigió hacia la localidad sierense. Para cerrar el episodio y agradecer la colaboración de los vecinos, compartieron una foto por el grupo de Facebook con el perro, asegurando que "sin vuestra ayuda no habría sido posible", provocando decenas de reacciones celebrando el final feliz.