La autopista ciclista que conectará La Corredoria con Cerdeño ya se abre camino entre las naves

La nueva autopista ciclista diseñada para conectar La Corredoria con Cerdeño ya deja ver su "esqueleto" en forma de manto de arenisca que atraviesa el corazón del polígono del Espíritu Santo, una de las mayores manchas industriales de la capital, donde excavadoras y camiones trabajan a diario para abrir paso a una infraestructura que promete cambiar los hábitos de movilidad de miles de vecinos. Aunque las obras, iniciadas el pasado septiembre, están todavía lejos de su remate final –el Ayuntamiento baraja el mes de julio como horizonte para un el estreno–, el recorrido de tono amarillento se deja ver ya serpenteando entre naves y viales de servicio.

El movimiento de tierras y el desvío de redes de agua, electricidad y telecomunicaciones centran por ahora unos trabajos que ya atraen la curiosidad de viandantes y conductores que atraviesan a diario la zona. No son pocos los que, al ver las máquinas, piensan que se está construyendo una nueva carretera interior. "Pensábamos que estaban haciendo una carretera", reconocían estos días dos trabajadores de la limpieza municipal al ser preguntados por el avance de las obras, sorprendidos al descubrir que se trata de un carril para bicicletas y peatones.

La nueva senda, de 2,5 kilómetros de longitud, está llamada a unir las inmediaciones del Centro Integrado de Formación Profesional de Cerdeño con el carril bici ya existente en el parque Llaviada de La Corredoria, salvando el obstáculo que hasta ahora suponía el polígono del Espíritu Santo y el paso bajo la autopista. Desde el entorno del centro educativo, la traza se dirige hacia el puente de la A-66, lo atraviesa por debajo y se adentra en el área industrial para discurrir junto a naves como las del complejo de la Ciudad del Transporte, antes de empezar a desembocar en La Corredoria, donde enlazará con la red ciclable ya en servicio. La imagen, todavía fragmentaria, permite ya imaginar una calzada ancha, segregada y pensada para una circulación fluida, una auténtica autopista para ciclistas que se abre camino en un espacio hasta ahora dominado por el tráfico pesado.

La empresa Arposa, adjudicataria de los trabajos por algo menos de un millón de euros, mantiene un ritmo constante en una obra con un plazo de ejecución de diez meses que, si no surgen imprevistos, debería culminar a mediados del verano. El proyecto técnico prevé carriles de entre dos y tres metros de ancho, alumbrado público en todo el recorrido y el aprovechamiento de viejos trazados ferroviarios y suelos de titularidad pública para minimizar las afecciones. La intención municipal es que esta infraestructura no solo sirva para ir de Cerdeño a La Corredoria, sino que se convierta en una espina dorsal sobre la que seguir tejiendo la red ciclista del este de Oviedo.

En ese sentido, el equipo de gobierno ya tiene en cartera otras actuaciones llamadas a reforzar ese eje. A corto plazo se sumarán el carril proyectado para unir la Ronda Sur con la senda de Fuso y el que permitirá conectar el parque lineal de Santullano con la glorieta de la Cruz Roja, creando un entramado que facilitará los desplazamientos cotidianos en bicicleta y a pie. La idea es que, cuando todas esas piezas estén en servicio, sea posible cruzar buena parte de la ciudad por itinerarios seguros y continuos, reduciendo la dependencia del coche y ganando espacio para una movilidad más sostenible.

Mientras tanto, en el Espíritu Santo, el paisaje sigue cambiando semana a semana. Allí donde hace unos meses solo había cunetas, ahora se dibuja la base del futuro carril, y las vallas de obra delimitan un trazado que ya forma parte de la rutina del polígono