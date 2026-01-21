El pequeño Tartiere de La Corredoria

En el colegio Poeta Ángel González de La Corredoria no hicieron falta ensayos para que los 300 alumnos de Primaria entonasen uno de los himnos del oviedismo, el «Volveremos» de Melendi. Lo hacían ya nada más pisar el patio del centro educativo y antes de que los centrocampistas del Real Oviedo, Kwasi Sibo (del primer equipo), Guille Berzal (del Vetusta) y Andrea Villadeamigo (del femenino) llegasen. Cuando los tres futbolistas aparecieron también ellos entonaron la canción.

Junto a ellos, los alumnos de 4.º, 5.º y 6.º de Primaria ataviados con las equipaciones del equipo carbayón, sosteniendo en alto las bufandas del equipo y las banderas con el escudo. El colegio Poeta Ángel González se había convertido en un pequeño estadio Carlos Tartiere que vibró cuando los jugadores saltaron al patio. Tras la bienvenida de la directora del centro educativo, Belén Reborio, tomó la palabra Sibo, que fue el que recibió la primera de las preguntas de los escolares. Entre las variadas cuestiones trasladadas no faltó una sobre el ascenso del equipo a Primera División en el pasado mes de junio y sus sensaciones tras conseguirlo. «No tengo palabras», comentó el centrocampista, que prosiguió aludiendo a que fue «un sueño cumplido» para muchas personas. «Me trajo mucha felicidad», dijo.

Contó Sibo, que llegó al Oviedo en la pasada temporada, que empezó a jugar al fútbol a los seis años y animó a los escolares, al igual que sus compañeros Andrea Villadeamigo y Guille Berzal, a perseguir sus sueños. Andrea Villadeamigo les trasladó la importancia de «estudiar» y les confesó que «jugar en el Oviedo es un orgullo y estoy intentando aportar lo mejor de mí».

Guille Berzal les agradeció que animen al Oviedo. «En Oviedo estoy viviendo mi sueño», manifestó el futbolista madrileño, que añadió: «Me encanta cómo se vive el fútbol aquí». Tanto Berzal como Villadeamigo se incorporaron al Oviedo esta temporada.

Música oviedista

Antes de que Kwasi Sibo, Andrea Villadeamigo y Guille Berzal se marchasen del centro, los escolares y los profesores se hicieron una foto con ellos. Sonó entonces música oviedista -la versión de Babylon Chat de «Como un huracán» y el himno del Oviedo- que atrajo las miradas de los que paseaban por las inmediaciones del que ayer se convirtió en un pequeño Carlos Tartiere.

Noticias relacionadas

Entre aplausos y vítores, y tras firmar numerosos autógrafos, los jugadores del conjunto azul se despidieron. Se llevó Sibo los ánimos y la fuerza necesarios para que el equipo, que es colista en 1. ª División, se enfrente este fin de semana al Barcelona. Y para que escale posiciones en la tabla clasificatoria. Los escolares elogiaron la actividad organizada. «Nos ha gustado mucho», aseguraron Julia y Mateo, de 6.º curso, que mostraron su confianza en que «el Oviedo logre la permanencia esta temporada».