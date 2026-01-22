Oviedo culpa al Principado del retraso en la Policía de Barrio en La Corredoria: "A día de hoy es inviable tener patrullas estáticas"

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, asegura que el culpable de que aún no se haya puesto en marcha la Policía de Barrio en La Corredoria, y en otros distritos de Oviedo, es el Gobierno regional. Según explica el edil, el Ayuntamiento no puede reforzar la presencia policial ni desplegar patrullas estáticas en los barrios más poblados de la ciudad porque el Principado mantiene bloqueadas las oposiciones que permitirían incorporar a 32 nuevos agentes a la Policía Local.

Prado responde así a las reclamaciones vecinales de La Corredoria, reavivadas tras la quema de siete vehículos en la madrugada del pasado 13 de enero, un suceso que volvió a poner sobre la mesa la necesidad de una presencia policial estable y cercana en el barrio más poblado de Oviedo. El concejal recuerda que el Consistorio se comprometió con los vecinos a implantar la Policía de Barrio “cuando hubiera efectivos suficientes”, una condición que, insiste, aún no se da.

“A día de hoy es inviable tener patrullas estáticas en La Corredoria”, reconoce Prado, que subraya que el Ayuntamiento ha optado mientras tanto por incrementar la vigilancia y reforzar la coordinación con la Policía Nacional. “Nuestras pasadas por el barrio son ahora más frecuentes que antes y mantenemos reuniones semanales con la Policía Nacional”, afirma. Fruto de esa colaboración, añade, se han producido actuaciones conjuntas recientes y se ha logrado avanzar en investigaciones gracias al trabajo coordinado entre ambos cuerpos.

Refuerzos

No obstante, el edil admite que estas medidas no sustituyen a la Policía de Barrio que reclaman los vecinos. “No es tan fácil como querer hacerlo, necesitamos más agentes”, insiste. En este sentido, Prado pone el foco en la convocatoria de 32 plazas de Policía Local que el Ayuntamiento tiene preparada, pero que no puede culminarse porque depende de un curso obligatorio que debe impartir la Administración autonómica.

“La oposición está hecha, pero dependemos del curso de formación que organiza el Principado”, explica el concejal. Se trata de una convocatoria conjunta para varios ayuntamientos asturianos que, según Prado, debería haberse puesto en marcha en noviembre, pero que a finales de enero sigue sin tener siquiera publicadas las bases. “En el mejor de los casos, la oposición se celebrará en verano”, lamenta, señalando que la situación genera malestar en numerosos consistorios. “Hay ayuntamientos que están que trinan porque necesitan refuerzos urgentes para la temporada estival”, añade.

Mientras tanto, Oviedo se ve obligada a mantener sacrificados sus despliegues, sin poder destinar una pareja fija a barrios como La Corredoria, que el propio Prado considera prioritario para estrenar la Policía de Barrio. “Es el primer barrio donde queremos implantarla, pero no podemos extender el servicio a los distritos sin contar con más efectivos”, recalca.

Otra convocatoria

El concejal recuerda además que, una vez desbloqueada esta convocatoria de 32 agentes, el Ayuntamiento tiene pendientes nuevas ofertas públicas de empleo correspondientes a los años 2023, 2024, 2025 y la prevista para 2026, que sumarían alrededor de 50 plazas más. “Con esos refuerzos podríamos acercarnos a los 300 agentes, que es la cifra que siempre he dicho que sería la ideal para Oviedo”, señala.

Hasta entonces, Prado insiste en que la pelota está en el tejado del Gobierno regional. “Si el Principado desbloquea lo que tiene que desbloquear, nosotros estaríamos encantados de poner en marcha la Policía de Barrio”, concluye el edil, que defiende que el Ayuntamiento mantiene su compromiso con La Corredoria, pero condicionado a una falta de personal que, asegura, no depende del Consistorio.