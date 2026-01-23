Oviedo da un paso clave para la reapertura del antiguo enlace que comunica La Corredoria con la ASII: una empresa madrileña redactará el informe
El estudio de movilidad, encargado por el Consistorio ovetense, determinará si es viable la reapertura del antiguo enlace, tras las quejas vecinales
Una empresa asentada en Madrid redactará el estudio de movilidad que analice si es viable la reapertura del antiguo enlace entre La Corredoria y la autovía AS-II. La concejalía de Infraestructuras, en manos de Nacho Cuesta, acaba de cerrar un contrato menor con la empresa Inventarios y Proyectos de Señalización Vial por 18.089,50 euros para la redacción de la documentación en el que se analizará el estado del vial que lleva ocho años cerrada al tráfico .Fue en septiembre de 2019 cuando se puso en marcha la nueva conexión y, desde entonces, el enlace permanece cerrado llenándose de maleza y sin ningún tipo de mantenimiento. Sin embargo, los vecinos llevan mucho tiempo pidiendo su reapertura para aliviar los atascos que sufre el barrio más populoso de Oviedo y facilitar las conexiones de los vecinos de Villapérez, Cuyences o Cayés con esta parte de Oviedo.
De esta forma, se cierra los conflictos que hubo durante los úlitmos meses entre el Principado y el Ayuntamiento. La administración local defendió que esta infraestructura es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo de Adrián Barbón porque fue quien tomó de forma unilateral la decisión de cerrar el vial. Sin embargo, la consejería de Movilidad, liderada por Alejandro Calvo, insistió en que debía de ser el Consistorio quien solicitase la reapertura tras analizar técnicamente si es posible.
Ahora, este paso se ha dado y las rencillas entre ambos líderes continúan. Cuesta quiere que vuelva a tener dos sentidos de la circulación cumpliendo así con las demandas de los vecinos; sin embargo, el gobierno autonómico cree que no es posible "desde el punto de vista de la seguridad vial". Si lo que plantean los vecinos es un vial de entrada a La Corredoria con una adecuada geometría y justificando los beneficios que tiene esa medida para la movilidad de la ciudad, es viable".
Toda esta situación ha colmado la paciencia de los vecinos. En septiembre aparecieron unas pintadas en los bloques de hormigón en las que criticaban la actitud de ambas administraciones. "Ayuntamiento y Principado inútiles. Canteli y Barbón lo mismo, PP y PSOE sólo la poltrona, el pueblo no os importa". También denunciaron que "nadie quiere oírnos, ni en el Principado ni en el Ayuntamiento. Somos un barrio de más de 30.000 habitantes, así que nos escucharán cuando se acerquen las elecciones, cuando vayan al barrio a darnos besos, abrazos y pegatinas".
Las administraciones estrecharon lazos este otoño y el Ayuntamiento adelantó en diciembre el encargo de este informe. El proceso de contratación se retrasó unas semanas porque los técnicos se centraron en los últimos compases del año en todo el procedimiento relacionado con el Plan de Movilidad Urbano Sostenible.
