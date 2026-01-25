Empujón al empleo en Oviedo: el Principado inicia las obras de este proyecto que generará 115 puestos de trabajo de alta cualificación

Empujón al empleo en Oviedo. El Principado ha anunciado este domingo el inicio de las obras para crear una incubadora de empresas de alta tecnología en ciencias de la salud en el Vivarium de La Corredoria. El proyecto, impulsado a través de la Agencia Sekuens, transformará 580 metros cuadrados del edificio municipal de propiedad municipal con la previsión de acoger a quince nuevas empresas, apoyar a otras treinta y cinco y favorecer la creación de 115 puestos de trabajo directos e indirectos en tres años. La previsión es que las obras estén terminadas para el segundo semestre de este año y la incubadora abra sus puertas con el nombre de INCIVAasturias

Las máquinas ya trabajan en el vivero ovetense, donde Valtria Engineering ejecutará una actuación valorada en 1,1 millones de euros. La intervención permitirá adaptar la planta baja y el semisótano del lateral este del edificio para convertirlos en un espacio preparado para que startups y pymes del ámbito biosanitario desarrollen y validen proyectos vinculados a las ciencias de la vida. El diseño de la incubadora responde a la necesidad de dotar al ecosistema innovador regional de infraestructuras avanzadas. El equipamiento incluirá un área de trabajo cooperativo, laboratorios con distintos niveles de exigencia técnica, zonas de almacenamiento especializado, una sala de escalado a producción y otra destinada a cultivos celulares con acceso controlado.

La obra no se limita a una simple redistribución. Contempla una reorganización integral de los espacios y la renovación de las instalaciones de climatización, ventilación e iluminación, con el objetivo de mejorar la seguridad, la eficiencia energética y la funcionalidad de un edificio que entró en servicio en 2011 y acusa ya la obsolescencia tecnológica.

En paralelo a los trabajos físicos, Sekuens avanza en el modelo de acompañamiento empresarial que dará sentido al proyecto. La incubadora ofrecerá respaldo integral desde las fases iniciales hasta la llegada al mercado mediante tres programas complementarios: Emprende, centrado en formación y asesoramiento; Biotech, orientado a la mentoría tecnológica especializada, e Hibrida, concebido para integrar ingeniería y salud.

Este esquema se completará con un programa de talleres dirigido a emprendedores y compañías del sector, que abordará cuestiones clave como la normativa europea, las oportunidades y riesgos del mercado, las licitaciones y la compra pública innovadora, aspectos decisivos para consolidar iniciativas empresariales en un ámbito altamente regulado.

INCIVAsturias prevé iniciar su actividad en el segundo semestre del año y aspira a convertirse en un polo de atracción de talento científico y empresarial. Su ubicación, en el entorno del Hospital Universitario Central de Asturias, del Instituto de Investigación Sanitaria y de la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria, refuerza su papel como punto de encuentro entre investigación, empresa y sistema sanitario.

Cesión municipal

El Ayuntamiento de Oviedo, propietario del inmueble, cede los espacios en virtud del acuerdo suscrito con el Principado, que asume la gestión de esta incubadora estratégica. La iniciativa cuenta con financiación de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo y con fondos europeos Feder canalizados a través de la Fundación Incyde.

Con esta actuación, el Vivarium de La Corredoria da un paso más en su consolidación como referencia para la innovación. La incubadora de alta tecnología en ciencias de la vida nace con la ambición de convertirse en un referente nacional, reforzar el tejido productivo y contribuir a diversificar la economía regional desde el conocimiento y la investigación aplicada.

La previsión es que el nuevo espacio actúe también como elemento tractor para proyectos de colaboración, transferencia de conocimiento y generación de sinergias empresariales. El impacto esperado va más allá de las cifras de empleo, al fortalecer un sector estratégico y posicionar a Asturias en el mapa de la biotecnología, la ingeniería biomédica y las soluciones innovadoras aplicadas a la salud con capacidad para competir en entornos nacionales e internacionales cada vez más exigentes.