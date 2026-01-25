El PSOE pide aclarar los retrasos en la pista de hockey de La Corredoria

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo exigió este domingo explicaciones al equipo de gobierno por el retraso en la reforma de la pista de hockey de La Corredoria, una actuación anunciada en varias ocasiones y que sigue sin materializarse, a pesar de tratarse de una vieja demanda de los deportistas del populoso barrio. La concejala Natalia Sánchez Santa Bárbara recordó que el PSOE preguntó por este proyecto en la última comisión de Educación, Deportes y Cultura sin obtener respuesta.

La edil explicó que la licitación del contrato se produjo en junio del pasado año, “sin que hasta la fecha se haya procedido a adjudicar los trabajos”, presupuestados en 2,3 millones de euros. Un retraso que, a su juicio, incrementa la inquietud vecinal.

Sánchez Santa Bárbara subrayó que el estado actual de las instalaciones es “un desastre”, ya que no reúnen las condiciones mínimas de vestuarios y seguridad. Esta situación limita el uso de la pista y supone un riesgo. «Son decenas de equipos de fútbol sala y hockey los que se ven afectados», añadió la representante del principal grupo de la oposición.

La concejala vinculó este caso con otros problemas recientes en instalaciones deportivas municipales, como cierres de gradas o falta de mantenimiento en polideportivos.

Desde el PSOE consideran que el gobierno deje de dilatar la actuación y aclare la situación de la reforma para garantizar ejecución. n