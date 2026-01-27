Un peluquero ovetense, detrás del último "cambio exprés" de Tamara Falcó: "Estoy en las mejores manos"

Gabriel Llano, el peluquero ovetense de las famosas, lo ha vuelto a hacer: conquistar a Tamara Falcó. La marquesa de Griñón ha confiado (y no es la primera vez) en el talento de este asturiano, nacido y criado en La Corredoria, para hacerse su último "cambio exprés". Un baño de color rápido y bonito. "Estoy en las mejores manos. Gracias a Gabriel Llano por acertar siempre con lo que quiero", escribió la hija de Isabel Preysler en su perfil de Instagram, donde mostró el proceso.

Se trata de la misma coloración capilar que se hizo el pasado septiembre, utilizando un tono que definió entonces como “ese marrón profundo que me recuerda a mi infancia, pero con un giro más sofisticado”. Gabriel Llano compartió en sus redes sociales el mismo vídeo que Tamara Falcó, agradeciéndole públicamente la confianza. "Gracias por confiar en mí una vez más", escribió.

Una referencia para celebridades

El ovetense, que comenzó su trayectoria en La Corredoria antes de trasladar su talento a los principales centros de belleza del país, se ha consolidado como una referencia para celebridades, artistas y personalidades públicas. Su historia es la de un joven que salió del barrio con tijeras en mano y que hoy pisa fuerte en el circuito de las tendencias capilares más exclusivas. A sus 38 años gestiona el salón que hasta hace un lustro regentó el gran Ruphert en Madrid. "Siento pasión por lo que hago", aseguró en una reciente entrevista en LA NUEVA ESPAÑA. La colaboración con Tamara Falcó supone un nuevo hito en la carrera de Gabriel Llano, demostrando que las raíces humildes y el trabajo constante pueden abrir puertas hasta lo más alto del escaparate mediático.

El peluquero ovetense Gabriel Llano. | FOTOS CEDIDAS POR GABRIEL LLANO E INSTAGRAM / LNE

Desde Victoria Federica hasta Juana Acosta

La historia de Gabriel Llano es la de un niño de La Corredoria que anhelaba ser peluquero. "Me imaginaba en un salón trabajando y siempre tuve la inquietud de que quería ser bueno", comentó a este periódico. Los sueños hay que trabajarlos y eso hizo. Sus redes sociales dan cuenta de su éxito y tan pronto aparece con Victoria Federica en una sesión de fotos delante de la Torre Eiffel como atiende a las actrices Juana Acosta, Mar Flores, Andrea Duro o Ana Fernández. También es el hombre de confianza de influencers de la talla de Marta Pombo y María Fernández-Rubíes Soler o la diseñadora Inés Domecq.

Así fueron sus inicios en La Corredoria

La vida de este ovetense comenzó en La Corredoria y a su casa vuelve cada poco para estar rodeado de su familia. "Provengo de una familiar absolutamente normal", dice. Su apoyo ha sido fundamental hasta llegar a la cima, aunque el camino no ha sido fácil. Primero, estudió en el instituto Pérez de Ayala, de Ventanielles, el ciclo de Peluquería y Estilismo. La escuela Rizos fue donde atendió profesionalmente a las primeras clientas y empezó como todos: lavando cabezas.

Poco a poco se abrió el camino hasta llegar a Madrid. "Tenía 18 años", recuerda. Un día conoció a un grande del sector y lo conquistó. "Empecé a asistir a Moncho Moreno y acompañarle en las sesiones de fotos". A lo largo de su carrera ha viajado por medio mundo acudiendo a las grandes citas de la moda o acompañando a las famosas en sesiones de fotos. Francia, Japón, Italia han sido algunos de los países en los que ha trabajado. También emprendió una aventura de seis meses en Nueva York. Volvió a Madrid.