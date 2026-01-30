Los ganadores de los premios por la Paz "Carmen Ruiz-Tilve" recogieron sus galardones en La Corredoria

El Plan Director del Cuerpo Nacional de Policía y Wenceslao Fernández Iglesias, miembro de la Unidad Canina de Rescate del Principado de Asturias, se llevaron el gato al agua en la VIII edición de los Premios por la Paz "Carmen Ruiz‑Tilve". Las dos candidaturas fueron seleccionadas entre más de quince iniciativas solidarias. El jurado destacó la labor desempeñada por Wenceslao durante más de tres décadas de forma, completamente, voluntaria y del Plan Director remarcó el trabajo realizado en los centros educativos de la ciudad a través de charlas para prevenir el ciberacoso, el acoso escolar, la violencia de género y el consumo de drogas. "Estoy verdaderamente emocionada, tener la posibilidad de seguir impulsando estas iniciativas es muy importante. Mirad por Asturias y mirad por Oviedo con la Paz", dijo Carmen Ruiz-Tilve, antes de despedir el acto.

Wenceslao Fernández ganó la categoría individual, sucediendo a Rodrigo Cuevas en la lista de ganadores, y fue al acto acompañado de su compañera Anja, una perra de cuatro años con la que trabaja en las intervenciones. "Elegí la Unidad Canina de Rescate como forma de vida y pienso seguir dedicando mis esfuerzos a esta profesión todo el tiempo que pueda. Formo parte de un equipo de diez personas en el que somos voluntarios, pero muy profesionales", remarcó durante su discurso Fernández.

Carmen Higelmo, Iris Rodríguez y César Pérez fueron los agentes encargados de recoger el premio del Plan Director en representación del Cuerpo Nacional de Policía. La propia Carmen Ruiz-Tilve les hizo entrega del galardón entre los aplausos del centenar de asistentes que acudieron a la gala. "La Paz no es solo una palabra bonita o un concepto abstracto, se construye cada día en los patios, en los barrios y en la forma en la que nos respetamos los unos a los otros", apuntó Rodríguez.

La gala contó además con la presencia de numerosos proyectos, entidades y personas comprometidas con el ámbito social que también fueron reconocidos con la entrega de diplomas por su labor.

Uno de los momentos más emotivos de la gala lo protagonizó Alba López, representante de Abrazos Verdes Asturias, quien centró su intervención en la invisibilización del suicidio y en la necesidad de abordarlo desde la prevención, la escucha y el acompañamiento, apelando a la responsabilidad colectiva y al compromiso social. También se dedicó un reconocimiento a Daniela Giraldo, alumna del centro que lleva un año ingresada en el hospital y que, pese a su situación, continúa su formación gracias al programa de Aulas Hospitalarias del HUCA, compatibilizando su tratamiento con las clases y convirtiéndose en un ejemplo para todos sus compañeros de clase.