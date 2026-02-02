La Corredoria estrena la Policía de Barrio: "El servicio se extenderá a todo Oviedo cuando tengamos efectivos suficientes"

La Corredoria, el barrio más poblado de Oviedo, cuenta desde este lunes con un servicio estable de Policía de Barrio, una medida que, tal y como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA, supone la implantación de patrullas fijas de la Policía Local en horario de mañana y de tarde todos los días del año. Se trata de un modelo de proximidad largamente demandado por los vecinos de la ciudad y que el Ayuntamiento quiere extender de forma progresiva al resto de distritos.

El nuevo servicio fue presentado este lunes en el propio barrio por el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, y el comisario principal de la Policía Local, Javier Lozano, en un acto al que asistió también la presidenta de la asociación vecinal San Juan, Maite Orozco. Todos coincidieron en subrayar que la Policía de Barrio no nace como respuesta puntual a un suceso concreto, sino como una apuesta por la presencia, la prevención y el contacto directo con los vecinos.

Prado insistió en que la elección de La Corredoria para estrenar el servicio no responde únicamente a los episodios recientes que han generado inquietud, como la quema de varios vehículos en la zona, sino a un criterio objetivo. “Empezamos aquí porque es el barrio con mayor población del municipio”, explica el edil, que recalca que el objetivo municipal es extender este modelo “al resto de barrios en cuanto se disponga de los efectivos suficientes”.

El concejal reconoció que el despliegue se produce en un contexto de plantilla ajustada, lo que ha obligado a una reorganización interna del servicio. “Los efectivos son los mismos que hace una semana o quince días, pero con un gran esfuerzo hemos reorganizado los turnos para poder garantizar una patrulla por la mañana y otra por la tarde en La Corredoria”, señaló. Además, anunció que se intensificará el paso de patrullas también en horario nocturno, aunque no habrá una dotación fija durante la noche.

El trabajo de la Policía de Barrio se centrará en las cuestiones que los propios vecinos trasladaron en las reuniones mantenidas con el Ayuntamiento. Entre ellas, la vigilancia en las entradas y salidas de colegios e institutos, el control del uso indebido de patinetes y vehículos de movilidad personal, la presencia de perros sueltos y, en general, el cumplimiento de las ordenanzas municipales de convivencia. “Queremos un trato directo con los vecinos, que puedan trasladar sus inquietudes a los agentes y sentirse escuchados”, afirmó Prado.

Por su parte, el comisario principal Javier Lozano destacó que la Policía de Proximidad es una “demanda vecinal clara desde hace años” y defendió que permite a la Policía Local desplegar un catálogo de funciones muy ligadas al día a día. “No hablamos de un barrio conflictivo, ni mucho menos. Oviedo es una ciudad segura, pero La Corredoria tiene una gran densidad de población y mucho tránsito, y eso hace especialmente útil una presencia fija y visible”, apuntó.

Los vecinos

La presidenta de la asociación vecinal y alcaldesa de barrio, Maite Orozco, se mostró “más que contenta” con la puesta en marcha del servicio. “Llevábamos mucho tiempo pidiéndolo y es una satisfacción para todos los vecinos”, afirmó, destacando la importancia de que haya presencia policial continua en el barrio. Orozco agradeció tanto al Ayuntamiento como a la Policía Local el esfuerzo realizado y subrayó que la seguridad es una preocupación compartida “como en cualquier barrio”, especialmente en entornos escolares y comerciales. Orozco, no obstante, también pidio que la Policía Nacional refuerce su presencia en esta zona de Oviedo.

El Ayuntamiento prevé reforzar la plantilla de la Policía Local con 34 nuevas incorporaciones a través de las convocatorias ya en marcha, lo que permitiría consolidar este modelo y extenderlo progresivamente a otros barrios de Oviedo. Mientras tanto, La Corredoria se convierte en el punto de partida de una Policía de Barrio que los vecinos llevaban años reclamando.