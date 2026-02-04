EDP ampliará la subestación de La Corredoria para conectar parques de baterías
El Principado ya autorizó la construcción de tres almacenes de energía en Oviedo que se conectarán a la instalación de La Estrecha
Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, empresa del grupo EDP, ampliará la subestación del barrio de La Corredoria, en Oviedo, para poder conectar proyectos de parques de baterías.
El Principado ya ha concedido autorización de construcción de tres almacenes de energía mediante baterías en el concejo de Oviedo a las empresas Greenenergy y Atlántica. En los tres proyectos se prevé la conexión a la subestación eléctrica Corredoria, situada en La Estrecha y propiedad del grupo EDP.
En paralelo a esos proyectos de almacenamiento, Hidrocantábrico Distribución Eléctrica ha solicitado a la consejería de Ciencia, Industria y Empleo autorización administrativa para la ampliación de la subestación Corredoria, consistente en la instalación de una nueva posición de línea en el parque de intemperie. El objeto de la ampliación, según el promotor, es "conseguir una conexión eléctrica fiable y segura con la red de distribución para una nueva planta de almacenamiento de energía eléctrica mediante baterías, disponiendo de una instalación versátil y eficaz para las labores de mantenimiento y operación". El presupuesto es de 453.392 euros.
La multinacional dragará un embalse de Somiedo
EDP pretende dragar el embalse Valle I, situado en Valle de Lago, en Somiedo, para solucionar el problema de acumulación de sedimentos, que ha reducido la capacidad de almacenamiento de agua de esta instalación.
El embalse Valle I se encuentra dentro del aprovechamiento hidroeléctrico Salto de La Malva, que utiliza las aguas de los ríos Valle y Saliencia, así como de los arroyos Sousa, La Braña, San Andrés, La Contina y los lagos de Somiedo para generar electricidad.
EDP está tramitando un dragado parcial de este embalse de Somiedo que incluye la extracción de 20.000 metros cúbicos de sedimentos, que se depositarán en una finca próxima.
