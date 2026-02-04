Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

EDP ampliará la subestación de La Corredoria para conectar parques de baterías

El Principado ya autorizó la construcción de tres almacenes de energía en Oviedo que se conectarán a la instalación de La Estrecha

Subestación eléctrica de La Corredoria.

Subestación eléctrica de La Corredoria. / MIKI LOPEZ / LNE

Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, empresa del grupo EDP, ampliará la subestación del barrio de La Corredoria, en Oviedo, para poder conectar proyectos de parques de baterías.

El Principado ya ha concedido autorización de construcción de tres almacenes de energía mediante baterías en el concejo de Oviedo a las empresas Greenenergy y Atlántica. En los tres proyectos se prevé la conexión a la subestación eléctrica Corredoria, situada en La Estrecha y propiedad del grupo EDP.

Noticias relacionadas

En paralelo a esos proyectos de almacenamiento, Hidrocantábrico Distribución Eléctrica ha solicitado a la consejería de Ciencia, Industria y Empleo autorización administrativa para la ampliación de la subestación Corredoria, consistente en la instalación de una nueva posición de línea en el parque de intemperie. El objeto de la ampliación, según el promotor, es "conseguir una conexión eléctrica fiable y segura con la red de distribución para una nueva planta de almacenamiento de energía eléctrica mediante baterías, disponiendo de una instalación versátil y eficaz para las labores de mantenimiento y operación". El presupuesto es de 453.392 euros.

La multinacional dragará un embalse de Somiedo

EDP pretende dragar el embalse Valle I, situado en Valle de Lago, en Somiedo, para solucionar el problema de acumulación de sedimentos, que ha reducido la capacidad de almacenamiento de agua de esta instalación.

El embalse Valle I se encuentra dentro del aprovechamiento hidroeléctrico Salto de La Malva, que utiliza las aguas de los ríos Valle y Saliencia, así como de los arroyos Sousa, La Braña, San Andrés, La Contina y los lagos de Somiedo para generar electricidad.

EDP está tramitando un dragado parcial de este embalse de Somiedo que incluye la extracción de 20.000 metros cúbicos de sedimentos, que se depositarán en una finca próxima.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  2. Mónica Sánchez, profesora de la Universidad de Oviedo: «Perder a un hijo no se supera, sabes que esa herida forma parte del camino»,
  3. El legado del 'Principito' ovetense, el chaval que empezó vendiendo relojes en su Seat 600 y que acabó levantando 800 viviendas
  4. El gran proyecto llamado a revitalizar el corazón de Oviedo tendrá que esperar: un importante hallazgo, la clave
  5. La lucha contra la okupación en Oviedo: comienzan los derribos de un foco de incendios y tráfico de drogas en la capital
  6. Manuel Gutiérrez Claverol, geólogo ovetense: 'El subsuelo de Oviedo es uno de los mejor estudiados de Europa
  7. La emotiva carta de una cardióloga pediátrica del HUCA a su paciente fallecida: “Gemma nos enseñó a vivir”
  8. La esperada obra de Oviedo cuyo inicio visitaron Canteli y Nacho Cuesta: así será el lavado de cara de la zona

EDP ampliará la subestación de La Corredoria para conectar parques de baterías

EDP ampliará la subestación de La Corredoria para conectar parques de baterías

La Policía de Barrio inicia su recorrido en La Corredoria salvando una vida: "Si no es por ellos no lo habría contado"

La Policía de Barrio inicia su recorrido en La Corredoria salvando una vida: "Si no es por ellos no lo habría contado"

La Corredoria estrena la Policía de Barrio: "El servicio se extenderá a todo Oviedo cuando tengamos efectivos suficientes"

La Corredoria estrena la Policía de Barrio: "El servicio se extenderá a todo Oviedo cuando tengamos efectivos suficientes"

La Corredoria contará con patrullas fijas de la Policía Local por la mañana y por la tarde todos los días del año

La Corredoria contará con patrullas fijas de la Policía Local por la mañana y por la tarde todos los días del año

Los ganadores de los premios por la Paz "Carmen Ruiz-Tilve" recogieron sus galardones en La Corredoria

Los ganadores de los premios por la Paz "Carmen Ruiz-Tilve" recogieron sus galardones en La Corredoria

Oviedo necesita cuatro nuevos vendedores para el Mercadillo de La Corredoria: estas son las condiciones

Oviedo necesita cuatro nuevos vendedores para el Mercadillo de La Corredoria: estas son las condiciones

José Luis Capitán, “Capi”: “Espero que la obra del centro para la atención a los pacientes de ELA se acelere lo máximo posible”

José Luis Capitán, “Capi”: “Espero que la obra del centro para la atención a los pacientes de ELA se acelere lo máximo posible”

Un peluquero ovetense, detrás del último "cambio exprés" de Tamara Falcó: "Estoy en las mejores manos"

Un peluquero ovetense, detrás del último "cambio exprés" de Tamara Falcó: "Estoy en las mejores manos"
Tracking Pixel Contents