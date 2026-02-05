Adiós a las aceras rotas en La Corredoria: una cuadrilla de operarios trabaja para subsanar los desperfectos en el suelo del barrio más poblado de Oviedo

El Ayuntamiento de Oviedo, por medio de un plan pensado para preservar el mantenimiento de las calzadas del municipio, inició esta semana los trabajos para reparar diferentes desperfectos en las calles de La Corredoria. Una cuadrilla de operarios se desplazó al barrio más poblado de la capital del Principado para subsanar varios defectos que los vecinos notificaron al consistorio en las últimas semanas. También se llevaron a cabo trabajos en el centro de la ciudad y en la zona rural.

Los trabajos se centran en el arreglo de la acera en las entradas de vados de la calle Pablo Alonso Rato, a la altura de los números 1 y 5, así como en la reparación de alcorques, bordillos y baldosas levantadas por las raíces en la calle Colegio Hispania. También se actuará en la calle Colegio San Ignacio, entre los números 25 y 33, donde se procederá a la reparación de baldosas y bordillos en aquellos puntos en los que resulte necesario.

En la calle Julio Álvarez Mendo, en los números 5, 6, 8, 10 y 12, se llevará a cabo la reparación de distintas incidencias detectadas en la zona, mientras que en la calle Ignacio Herrero Garralda, a la altura del número 15, los trabajos consistirán en la reposición de los bordillos desaparecidos.

Otros arreglos en el municipio

En el casco urbano de Oviedo se acometerán diversas actuaciones de mantenimiento y mejora del espacio público, entre las que destacan la reparación de losas de piedra en la calle Schulz, la reparación de baldosas rotas y hundidas en zonas de vados en la calle López Otín, así como la reposición y sustitución de bolardos en calles como La Regla y Rosal. También se intervendrá en puntos como Martínez Marina, Daoiz y Velarde, la plaza del Fresno, Candamo, Quevedo, Hangzhou y San José de Calasanz, con trabajos de reparación de pavimentos, recolocación de rejillas, tapado de baches y mejora de aceras.

Asimismo, se llevarán a cabo actuaciones de mayor alcance como la reparación integral del pavimento de adoquín en la calle Pepín Rivero, la mejora de rampas de entrada, el repaso general y arreglo de incidencias en Bernardo Casielles y Catedrático Serrano, la anulación de un vado y recrecido de acera en Catedrático Francisco Beceña, así como la reparación de baldosas en Melchor García San Pedro, San Pedro Mestallón y en las escaleras entre Fernando Alonso y Vicente Aleixandre, además de la ejecución de una capa de hormigón en el camino peatonal entre Pedro Caravia y Hangzhou.

En la zona rural del concejo, los trabajos se centrarán en la mejora de la seguridad y la accesibilidad, con actuaciones como la ampliación de la parada de autobús y la construcción de un sumidero en Latores, el relleno de baches y hundimientos con hormigón en Morente y Llusiella, la construcción de una cuneta en V y un pozo de desagüe en Llampaxuga (Ules) y la sustitución de la cuneta de mediacaña por cuneta-bordillo en Fitoria,