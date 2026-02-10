La policía de barrio de La Corredoria recibe las primeras valoraciones: "La mayoría está encantada, pero también hay quejas"

La Corredoria, el barrio más poblado de Oviedo, cuenta desde hace una semana con un servicio estable de policía de barrio. El estreno no pudo ser mejor. El pasado lunes, uno de los agentes que patrullaba a pie la zona salvó la vida a una mujer de 49 años que se había atragantado con un pincho de carne en la cafetería Maype, gracias a una rápida y eficaz intervención.

La puesta en marcha de este refuerzo policial ha sido, en general, bien recibida por los vecinos, que valoran la mayor presencia y cercanía de los agentes. No obstante, también se han escuchado algunas voces críticas en redes sociales, donde varios residentes han mostrado su malestar por las primeras sanciones impuestas desde la implantación de este servicio de la Policía Local, especialmente en relación con infracciones de tráfico y convivencia.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, aprovechó la presentación de los nuevos coches de la Policía Local para dar una valoración sobre este nuevo servicio. "Por lo que nos trasladan los vecinos, la valoración es muy positiva. Desde el primer día nos dicen que están encantados, aunque es cierto que hay alguna queja puntual cuando se impone alguna denuncia, algo que entra dentro de lo lógico. En cualquier caso, la mayoría de las llamadas y correos que recibimos son para felicitarnos y mostrar su satisfacción por la presencia policial en el barrio", destacó.

Durante el acto de entrega celebrado en la Comisaría de la Policía Local del Rubín, Prado señaló además que el Ayuntamiento de Oviedo trabaja de forma coordinada con el Principado de Asturias para incorporar, previsiblemente después del verano, a 32 nuevos agentes. Esta ampliación de la plantilla permitiría reforzar el cuerpo tras un periodo marcado por numerosas jubilaciones y abriría la puerta a extender el servicio de policía de barrio a otras zonas de la ciudad que vienen denunciando carencias en materia de seguridad.