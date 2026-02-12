IU exige la comparecencia del Principado para solucionar la situación del antiguo enlace que comunica La Corredoria con la AS-II

El Grupo Municipal IU-Convocatoria por Oviedo reclamó este jueves la comparecencia urgente de Alejandro Calvo González en la Comisión de peticiones para aclarar la situación del cierre del vial que conectaba directamente el barrio con la Autovía del Principado. La formación encabezada por Gaspar Llamazares considera que la coyuntura es "insostenible" y manifiesta públicamente su apoyo a los vecinos del barrio más poblado de la capital del Principado.

"Cinco años de parálisis son cinco años de perjuicios para los vecinos de La Corredoria. El gobierno del Principado tiene que dar explicaciones en la Comisión sobre el cierre del vial y, de una vez por todas, tomar una decisión que resuelva esta situación de manera inmediata y definitiva. La movilidad del barrio no puede seguir en manos de la falta de coordinación política con el Ayuntamiento", denunció la concejala Cristina Pontón.

Izquierda Unida subrayó además que el bloqueo administrativo se ha cronificado por el cruce de acusaciones entre el Ayuntamiento de Oviedo y el Gobierno del Principado sobre la titularidad del vial. Según la formación, el Consistorio sostiene que el cierre fue una decisión del Ejecutivo autonómico, mientras que el Principado replica que es el Ayuntamiento quien debe asumir la gestión de la reapertura. En este contexto, IU denuncia que la falta de coordinación entre administraciones mantiene el problema sin solución mientras los vecinos "siguen pagando el precio" de la ausencia de un acuerdo.