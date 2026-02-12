IU exige la comparecencia del Principado para solucionar la situación del antiguo enlace que comunica La Corredoria con la AS-II
"Cinco años de parálisis son cinco años de perjuicios para los vecinos. La movilidad del barrio no puede seguir en manos de la falta de coordinación política con el Ayuntamiento", denuncia Cristina Pontón
El Grupo Municipal IU-Convocatoria por Oviedo reclamó este jueves la comparecencia urgente de Alejandro Calvo González en la Comisión de peticiones para aclarar la situación del cierre del vial que conectaba directamente el barrio con la Autovía del Principado. La formación encabezada por Gaspar Llamazares considera que la coyuntura es "insostenible" y manifiesta públicamente su apoyo a los vecinos del barrio más poblado de la capital del Principado.
"Cinco años de parálisis son cinco años de perjuicios para los vecinos de La Corredoria. El gobierno del Principado tiene que dar explicaciones en la Comisión sobre el cierre del vial y, de una vez por todas, tomar una decisión que resuelva esta situación de manera inmediata y definitiva. La movilidad del barrio no puede seguir en manos de la falta de coordinación política con el Ayuntamiento", denunció la concejala Cristina Pontón.
Izquierda Unida subrayó además que el bloqueo administrativo se ha cronificado por el cruce de acusaciones entre el Ayuntamiento de Oviedo y el Gobierno del Principado sobre la titularidad del vial. Según la formación, el Consistorio sostiene que el cierre fue una decisión del Ejecutivo autonómico, mientras que el Principado replica que es el Ayuntamiento quien debe asumir la gestión de la reapertura. En este contexto, IU denuncia que la falta de coordinación entre administraciones mantiene el problema sin solución mientras los vecinos "siguen pagando el precio" de la ausencia de un acuerdo.
- Un muerto a machetazos y tres heridos en una violenta pelea entre familiares en La Felguera
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para comprar la vajilla de porcelana más barata del mercado: por menos de 3 euros
- La Maléfica, la nueva propuesta de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
- El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
- Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
- La cuarta generación tras el mostrador, desde hace 136 años, de las mil y un telas de Oviedo
- Conmoción entre los vecinos tras la reyerta mortal en Langreo: 'No sé si era un hacha o una navaja, pero había mucha sangre