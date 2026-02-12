Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

IU exige la comparecencia del Principado para solucionar la situación del antiguo enlace que comunica La Corredoria con la AS-II

"Cinco años de parálisis son cinco años de perjuicios para los vecinos. La movilidad del barrio no puede seguir en manos de la falta de coordinación política con el Ayuntamiento", denuncia Cristina Pontón

Estado del viejo enlace de la AS-II con La Corredoria.

Estado del viejo enlace de la AS-II con La Corredoria. / Irma Collín

Pelayo Méndez

La Corredoria

El Grupo Municipal IU-Convocatoria por Oviedo reclamó este jueves la comparecencia urgente de Alejandro Calvo González en la Comisión de peticiones para aclarar la situación del cierre del vial que conectaba directamente el barrio con la Autovía del Principado. La formación encabezada por Gaspar Llamazares considera que la coyuntura es "insostenible" y manifiesta públicamente su apoyo a los vecinos del barrio más poblado de la capital del Principado.

"Cinco años de parálisis son cinco años de perjuicios para los vecinos de La Corredoria. El gobierno del Principado tiene que dar explicaciones en la Comisión sobre el cierre del vial y, de una vez por todas, tomar una decisión que resuelva esta situación de manera inmediata y definitiva. La movilidad del barrio no puede seguir en manos de la falta de coordinación política con el Ayuntamiento", denunció la concejala Cristina Pontón.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

Izquierda Unida subrayó además que el bloqueo administrativo se ha cronificado por el cruce de acusaciones entre el Ayuntamiento de Oviedo y el Gobierno del Principado sobre la titularidad del vial. Según la formación, el Consistorio sostiene que el cierre fue una decisión del Ejecutivo autonómico, mientras que el Principado replica que es el Ayuntamiento quien debe asumir la gestión de la reapertura. En este contexto, IU denuncia que la falta de coordinación entre administraciones mantiene el problema sin solución mientras los vecinos "siguen pagando el precio" de la ausencia de un acuerdo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un muerto a machetazos y tres heridos en una violenta pelea entre familiares en La Felguera
  2. Mañana habrá colas kilométricas en Action para comprar la vajilla de porcelana más barata del mercado: por menos de 3 euros
  3. La Maléfica, la nueva propuesta de Rodrigo Cuevas en Infiesto
  4. Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
  5. El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
  6. Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
  7. La cuarta generación tras el mostrador, desde hace 136 años, de las mil y un telas de Oviedo
  8. Conmoción entre los vecinos tras la reyerta mortal en Langreo: 'No sé si era un hacha o una navaja, pero había mucha sangre

IU exige la comparecencia del Principado para solucionar la situación del antiguo enlace que comunica La Corredoria con la AS-II

IU exige la comparecencia del Principado para solucionar la situación del antiguo enlace que comunica La Corredoria con la AS-II

Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el cubo de agua plegable y los guantes con estropajo incorporado que deja la vajilla como nueva: adiós al lavaplatos por 3,29 euros

Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el cubo de agua plegable y los guantes con estropajo incorporado que deja la vajilla como nueva: adiós al lavaplatos por 3,29 euros

La inauguración de la exposición por los 40 años de Les Comadres, en imágenes

La inauguración de la exposición por los 40 años de Les Comadres, en imágenes

"El Cine Colón pertenece a los vecinos, no a los errores ni a los conflictos", clama el PSOE, que critica al Alcalde de Cangas y a Vox

"El Cine Colón pertenece a los vecinos, no a los errores ni a los conflictos", clama el PSOE, que critica al Alcalde de Cangas y a Vox

Había objetos prohibidos en el interior de la mina de Cerredo: "móviles y mecheros" prueban la falta de vigilancia en la explotación donde murieron cinco mineros

Había objetos prohibidos en el interior de la mina de Cerredo: "móviles y mecheros" prueban la falta de vigilancia en la explotación donde murieron cinco mineros

Emergencias insta a los asturianos a llevar en el coche ropa de abrigo y cargador para el móvil ante la llegada de la borrasca "Oriana"

Emergencias insta a los asturianos a llevar en el coche ropa de abrigo y cargador para el móvil ante la llegada de la borrasca "Oriana"

La Izquierda Sindical Asturiana y SUATEA atacan la implantación de universidades privadas en Asturias: "Quitarán recursos públicos en virtud de sus empresas"

La Izquierda Sindical Asturiana y SUATEA atacan la implantación de universidades privadas en Asturias: "Quitarán recursos públicos en virtud de sus empresas"

La artista Marisa Valle Roso, premio 8 de Marzo de la Comarca de la Sidra: "Un canto a la historia obrera, a las luchas feministas y a la fuerza de la tierra asturiana"

La artista Marisa Valle Roso, premio 8 de Marzo de la Comarca de la Sidra: "Un canto a la historia obrera, a las luchas feministas y a la fuerza de la tierra asturiana"
Tracking Pixel Contents