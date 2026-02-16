Las escenas del TUA, un furby y unos astronautas triunfan en el carnaval de La Corredoria

Un pequeño astronauta, un furby a escala humana y una veintena de viajeros del TUA, con una representación cargada de humor, se coronaron este lunes en el tradicional carnaval de La Corredoria. La celebración, imprescindible cada invierno en el barrio desde hace casi tres décadas, congregó a más de un centenar de participantes y repartió más de 600 chocolates con bizcocho a lo largo de una tarde cargada de diversión en la que la concejala de Políticas Sociales, María Velasco, ejerció de maestra de ceremonias.

Caracterizada de rey mago, Velasco explicó que llevaba perdida por el Ikea desde el día de la cabalgata para introducir una jornada cargada de originalidad y ganas de fiesta en la que se repartieron tres diplomas y medallas para cada una de las tres categorías.

Destino Carnaval fue el nombre elegido para el grupo ganador. Un grupo de niños y padres del barrio representó a la perfección un trayecto en el autobús urbano entre escenas protagonizadas por Fernando Alonso, piragüistas, religiosos, médicos o profesores universitarios. “Fue un derroche de creatividad”, destacó la alcaldesa de barrio y presidenta de la asociación de vecinos San Juan, Mayte Orozco.

El segundo puesto fue para Los Astronautas, una pareja con traje de cosmonauta rematado con montera picona y que convirtió el carrito de su bebé en una nave espacial con todo detalle, mientras que el grupo Los Huevos completó el pódium.

En la categoría de 7 a 12 años se coronó Victoria Blanco con su disfraz de Furby, seguida por Nuria Secades, un caballito de mar, y Carlos Pérez, que por unas horas llevó a El Cortijo al mismísimo Michael Jackson.

Entre los más pequeños, la categoría de 0 a 6 años, destacó Manuel Vázquez, primero con su disfraz de astronauta. El subcampeonato fue para Daniela Llanera, vestida de árbol de Navidad y Shaila Esteban, que fue tercera con su disfraz de cantante, muy a tono con el devenir de la jornada en la que no faltaron bailes y todo tipo de animación.