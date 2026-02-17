Hablan los policías municipales de Oviedo que detuvieron a los asaltantes de la tienda de telefonía de Gijón: "Fue un buen despliegue"

Los agentes de la Policía de Barrio de La Corredoria estaban haciendo la ronda el pasado lunes cuando se cruzaron con un BMW con matrícula amarilla. La placa de Reino Unido, como les habían repetido en el pase de lista, les puso en alerta de manera inmediata. «No había ninguna duda de que era el coche que todo el mundo buscaba», cuenta uno de los policías municipales que participaron en la detención de los ladrones que asaltaron a plena luz del día una tienda de telefonía en el centro de Gijón.

El vehículo –un BMW negro, «muy reseñable», dicen los agentes– era el mismo en el que, horas antes, habían huido los encapuchados tras llevarse de la tienda seis móviles de alta gama valorados en más de 7.000 euros. A raíz de la intervención resultaron detenidos los cuatro ocupantes del vehículo: tres jóvenes y un menor de edad de origen rumano.

«Eran casi las cuatro menos cuarto. Íbamos en un sentido dentro de una rotonda y ellos venían enfrente, en el contrario. En cuanto vimos el coche, dimos la vuelta a la glorieta para ponernos en paralelo porque el semáforo estaba en rojo», relatan los agentes, que prefieren mantener el anonimato. El BMW avanzó hacia la zona de la rotonda del Oviedo Moderno, tomó dirección a la calle Aguamiera y, al recibir la orden de que se detuviese, el conductor giró a la derecha hasta pararse en la calle Daniel Moyano. «Pararon de manera voluntaria. A distancia les pedimos que bajaran las ventanillas porque no sabíamos cuántos ocupantes había». Eran cuatro.

La intervención se ejecutó con el manual de la prudencia y pulso sereno. «Les indicamos que apagaran el vehículo, que dejaran las llaves en el salpicadero y que nos entregaran la documentación». Antes ya habían dado el aviso por la emisora para pedir apoyo. «Comunicamos que teníamos identificado el coche implicado en el robo y que íbamos a proceder a pararlo». En minutos llegaron más patrullas. «Se oían sirenas y empezaron a sumarse vehículos, tanto de Policía Local como de Policía Nacional. Fue un buen despliegue; la gente miraba», señala uno de los policías.

Sin resistencia

Los presuntos delincuentes no pusieron resistencia. «Colaboraron. Se hacían un poco los despistados, decían que no entendían, que no hablaban español, pero no hubo problemas». En el registro del BMW no apareció el botín. «Los dispositivos no los llevaban. Lo más probable es que los hubieran dejado ya en algún lugar, en algún piso o donde estuvieran alojándose. Eso está bajo investigación». Tampoco encontraron armas. Sí había un elemento que podría cuadrar con el relato del atraco: la ropa que llevaban parte de la ropa. «Eso ya lo tiene que confirmar Policía Nacional».

Noticias relacionadas

La detención, además de cerrar el círculo de un robo violento cometido a plena luz del día, deja una lectura clara en La Corredoria: la Policía de Barrio empieza a dar sus frutos. No solo por la cercanía con el vecino –«poco a poco ya conoces a la gente»–, sino por la presencia constante que afina la mirada. «Al final hacemos de todo: tráfico, avisos en domicilios, mediaciones con familias, asistencia a personas…».