La resaca más solidaria del carnaval de La Corredoria

La resaca del Carnaval en La Corredoria no ha dejado esta vez solo confeti y disfraces guardados en el armario; ha dejado, sobre todo, un buen sabor de boca solidario. Tras el éxito de participación del tradicional Antroxu de El Cortijo, la organización ha decidido que la fiesta no termine en los escaparates, sino en las mesas de quienes más lo necesitan.

Un cierre con conciencia

Si el lunes el barrio vibraba con el reparto de más de 600 chocolates con bizcocho, el martes la actividad se trasladó a la Cocina Económica de Oviedo. La organización del concurso, en un ejercicio de responsabilidad para evitar el desperdicio alimentario, ha hecho entrega de todos los excedentes de leche y bizcochos que no llegaron a consumirse durante el evento.

Este gesto refuerza el compromiso social de un barrio que, además de saber divertirse, demuestra su capacidad de respuesta ante la vulnerabilidad. Desde la entidad receptora han mostrado su profundo agradecimiento, recordando que estos suministros son fundamentales para el mantenimiento de su labor diaria con familias y personas en situación crítica.

Crónica de un éxito rotundo

La donación es el broche de oro a una edición que Mayte Orozco, presidenta de la asociación de vecinos San Juan, calificó como un "derroche de creatividad". El lunes, El Cortijo se convirtió en el epicentro del ingenio local con protagonistas que ya forman parte de la historia del carnaval del barrio:

El Gran Ganador: El grupo "Destino Carnaval", una hilarante representación de un trayecto en el TUA donde convivían desde Fernando Alonso hasta profesores universitarios, se llevó el primer premio en la categoría grupal.

El grupo "Destino Carnaval", una hilarante representación de un trayecto en el donde convivían desde Fernando Alonso hasta profesores universitarios, se llevó el primer premio en la categoría grupal. La Carrera Espacial: Los astronautas marcaron tendencia. Desde la pareja con montera picona que transformó un carrito de bebé en nave espacial, hasta el pequeño Manuel Vázquez , ganador en la categoría de 0 a 6 años.

Los astronautas marcaron tendencia. Desde la pareja con montera picona que transformó un carrito de bebé en nave espacial, hasta el pequeño , ganador en la categoría de 0 a 6 años. Nostalgia y Color: El "Furby" a escala humana de Victoria Blanco conquistó al jurado en la categoría de 7 a 12 años, demostrando que los clásicos nunca mueren.

El barrio como ejemplo

La concejala de Políticas Sociales, María Velasco, que dinamizó la jornada con un toque de humor vestida de Rey Mago "perdida en el Ikea", subrayó la importancia de estas citas que mantienen vivo el espíritu comunitario.

Con esta "resaca solidaria", La Corredoria no solo celebra el haber sido el escenario de los mejores disfraces del año, sino también el de haberse convertido en un ejemplo de cómo la fiesta y la solidaridad pueden (y deben) ir de la mano.