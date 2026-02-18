Cursos gratuitos de informática en La Corredoria: aprende competencias digitales en Oviedo
Ofrecen nociones básicas de navegación por Internet, manejo de aplicaciones y pautas de seguridad para realizar pagos en línea
El Ayuntamiento de Oviedo organiza cursos gratuitos de informática en el telecentro de La Corredoria. La iniciativa, enmarcada en el programa municipal de competencias digitales transversales, está dirigida a personas mayores de edad interesadas en adquirir conocimientos básicos para desenvolverse con la tecnología. La formación se imparte durante una semana, de lunes a viernes, y al finalizar el curso todos los participantes reciben un certificado expedido por el consistorio.
Los cursos, dirigidos principalmente a personas mayores que aún se están adaptando al uso de las nuevas tecnologías, ofrecen nociones básicas de navegación por Internet, manejo de aplicaciones y pautas de seguridad para realizar pagos en línea. El programa comenzó el 14 de octubre y se prolongará hasta el 31 de mayo. Las clases se imparten en dos turnos: por la mañana, de 11.30 a 13.30 horas, y por la tarde, de 18.30 a 20.30 horas.
Todas las personas interesadas pueden inscribirse llamando al 625 346 237 o escribiendo al correo actividadesoviedo@arteaula.com. Las inscripciones deben realizarse con un mes de antelación: el día 15 de cada mes se cierran los cupos para el mes siguiente, aunque, si queda alguna plaza libre, podrá cubrirse hasta una semana antes del inicio de las clases. Cada turno, de mañana y de tarde, cuenta con 10 plazas; los cursos son totalmente gratuitos y tienen una duración de diez horas lectivas.
