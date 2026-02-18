Los huertos urbanos de La Corredoria a sorteo en el Calatrava

El Ayuntamiento de Oviedo publicó los listados definitivos de admitidos y excluidos en la convocatoria 2025-2029 para la adjudicación de los Huertos Urbanos Sostenibles de La Corredoria, un programa municipal impulsado desde el área de Parques y Jardines. Una vez cerrada esta fase, y tal como recoge el reglamento y la propia convocatoria, el siguiente paso será el sorteo público para asignar las parcelas, que se celebrará el jueves 26 de febrero en la Sala de Cristal del Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo.

Para facilitar la organización, el sorteo se realizará por grupos de edad y en turnos consecutivos, siguiendo el orden establecido en la convocatoria: a las 12:30 horas se celebrará el sorteo del grupo de 18 a 35 años; a las 12:45 horas, el del grupo de mayores de 65 años; y a las 13:00 horas, el correspondiente al grupo de 35 a 65 años. En cada turno se procederá a determinar el orden de adjudicación de las parcelas entre las personas admitidas de ese grupo, de manera que la asignación se efectuará conforme al resultado del sorteo.

La convocatoria fija la adjudicación de los huertos mediante un reparto por cupos de edad, de modo que el 50% de las parcelas se reserva a personas mayores de 65 años, un grupo al que optan 177 solicitantes, mientras que el 35% se destina a adultos de más de 35 y hasta 65 años, con 323 personas inscritas, y el 15% restante corresponde a jóvenes de entre 18 y 35 años, con 72 aspirantes. Además de las solicitudes individuales, en el apartado de entidades se han admitido dos asociaciones sin ánimo de lucro, la Asociación Cultural L’Abeyera y la Asociación de Familiares y Enfermos Mentales de Asturias.