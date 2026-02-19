La Corredoria firma un "killer" para luchar por el ascenso: "Jugadores así marcan la diferencia en la categoría"

Manuel Díaz regresa a la SDCR La Corredoria para abrir una nueva etapa en su trayectoria deportiva, en un movimiento que refuerza las aspiraciones del conjunto ovetense en el tramo decisivo de la temporada. El futbolista vuelve a una entidad que ya conoce tras varias campañas compitiendo en categorías superiores del fútbol asturiano, donde acumuló experiencia y minutos de calidad. Después de su paso por el Valdesoto CF en Primera Asturfútbol, Díaz desciende dos escalones con el objetivo de recuperar protagonismo y convertirse en una pieza importante dentro de un proyecto que pelea por consolidarse en la zona alta de la clasificación.

Durante su estancia en el Valdesoto firmó actuaciones destacadas, especialmente en la temporada 2024/2025, en la que disputó 35 encuentros oficiales, superó los 1.500 minutos de juego y anotó seis goles. En sus otras dos campañas en el conjunto sierense también contó con participación habitual, aunque en el último curso fue perdiendo peso específico con la llegada de nuevos refuerzos que elevaron la competencia interna. Antes de su etapa en Siero, ya había demostrado su capacidad ofensiva en Segunda Asturiana con el C.D. Turón, donde en la temporada 2022/2023 alcanzó los 13 tantos, confirmando su olfato goleador en la categoría.

“Decidí salir de Valdesoto porque fui perdiendo protagonismo con la llegada de nuevas incorporaciones a la plantilla; había una competencia de mucho nivel. Fue una decisión difícil, estaba contento allí, pero creo que era lo mejor”, explicó Díaz. El delantero reconoce que contaba con varias alternativas, aunque finalmente optó por regresar a La Corredoria por motivos tanto deportivos como personales. “Tenía más opciones, pero me decanté por La Corredoria porque guardo muy buena relación con la gente del club. Quiero echarles una mano en busca del ascenso, creo que puedo aportar goles, experiencia y trabajo. Necesito minutos y ritmo para recuperar la confianza”, aseguró.

Noticias relacionadas

La SDCR La Corredoria ocupa actualmente la tercera posición en la tabla. Aunque el ascenso directo se antoja complicado por la distancia con el líder, el objetivo pasa por asegurar una plaza de play-off y pelear por el salto de categoría. Desde el cuerpo técnico confían en que la llegada de Díaz suponga un impulso en el tramo final del curso. “Estamos encantados con su fichaje. Tenemos buenos jugadores en la parcela ofensiva, pero para luchar por el ascenso nunca sobra nadie. Conoce el club y viene de competir dos categorías por encima; jugadores así pueden marcar la diferencia en una temporada”, subrayó el técnico, Toni Candano.