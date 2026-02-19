El temporal provoca el cierre del jardín del Centro Social de La Corredoria: "Es un peligro"

La Policía Local de Oviedo precintó y valló el jardín del Centro Social El Cortijo de La Corredoria ante el riesgo de desprendimientos en la cubierta del edificio. Las fuertes rachas de viento, que fueron una tónica habitual durante la tarde del miércoles, obligaron a las autoridades a prohibir el acceso a la zona verde como medida preventiva, ante la posibilidad de que alguna de las láminas del techo pudiera soltarse y caer al exterior, poniendo en peligro a los usuarios del centro vecinal.

Durante la tarde, el centro mantenía su programación habitual en las distintas salas interiores, con actividades como cocina y gastronomía, teatro infantil, risoterapia, escuela de música tradicional o danza venezolana. Afortunadamente, no había previstas actividades al aire libre en el jardín precintado, por lo que el vallado de la zona verde no supuso la suspensión ni la alteración de ninguna de las clases programadas, que se desarrollaron con normalidad en el interior del edificio.

Los usuarios que acudieron esta mañana al centro social para participar en alguna de las actividades programadas se interesaron por el motivo del vallado nada más acceder al edificio y preguntaron a los recepcionistas por lo ocurrido. En la entrada, varios comentaban entre ellos la decisión adoptada por la Policía Local, mostrando su conformidad con la medida preventiva. Algunos aseguraban que, cuando se registran fuertes rachas de viento como las del miércoles, “hay que tener mucho cuidado”, ya que “es un peligro” pasear cerca de edificios y zonas arboladas ante el riesgo de posibles desprendimientos.