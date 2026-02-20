La bailoterapia de Amador Valdés triunfa en La Corredoria
Las clases se celebran todos los viernes de 19.30 a 21.00 horas y se han consolidado como una de las actividades más populares del barrio
Todos los viernes, los últimos en abandonar el centro social El Cortijo de La Corredoria son los alumnos de las clases de bailoterapia de Amador Valdés, profesor de baile desde 1995. La cita, que se celebra de 19.30 a 21.00 horas, se ha consolidado como una de las actividades más populares del barrio, reuniendo a participantes de distintas edades que encuentran en el baile una forma amena de cuidar su salud.
Las sesiones combinan ejercicio físico y coreografías accesibles al ritmo de música variada, desde temas latinos hasta pop y rock. El objetivo es mejorar la condición cardiovascular, fortalecer la musculatura y favorecer la coordinación y el equilibrio, todo ello en un ambiente distendido. Además, la actividad contribuye a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo, uno de los aspectos más valorados por los asistentes.
El Ayuntamiento graba las clases y las emite en línea, lo que permite que personas que no pueden acudir presencialmente sigan las sesiones desde casa. Valdés destaca que no es necesario tener experiencia previa en baile, ya que las coreografías están pensadas para que cualquier persona pueda sumarse. "La bailoterapia es individual, y no dependes de nadie. Si te fatigas, te sientas. Si puedes girar, giras. Cada uno la adapta a sus capacidades", concluyó el experimentado instructor ovetense.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el maletín de herramientas completo que tira su precio: se espera que se agote en poco tiempo
- Los ganaderos, en pie de guerra: 'Si los lobos comen a la puerta de casa nos tendremos que defender
- Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón
- Así quiere levantar Costco su gigante de Siero: prefiere un edificio 'completamente metálico', con materiales reciclados y sistemas de gestión energética inteligentes
- Caminan a cuatro patas, ladran y maúllan y se sienten en parte animales... los 'therian', la última moda viral juvenil que llega a Gijón
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo