La bailoterapia de Amador Valdés triunfa en La Corredoria

Las clases se celebran todos los viernes de 19.30 a 21.00 horas y se han consolidado como una de las actividades más populares del barrio

Bailar en Oviedo gratis y en la calle: la terapia de Amador Valdés que cuida cuerpo y mente

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Irma Collín

Pelayo Méndez

La Corredoria

Todos los viernes, los últimos en abandonar el centro social El Cortijo de La Corredoria son los alumnos de las clases de bailoterapia de Amador Valdés, profesor de baile desde 1995. La cita, que se celebra de 19.30 a 21.00 horas, se ha consolidado como una de las actividades más populares del barrio, reuniendo a participantes de distintas edades que encuentran en el baile una forma amena de cuidar su salud.

Las sesiones combinan ejercicio físico y coreografías accesibles al ritmo de música variada, desde temas latinos hasta pop y rock. El objetivo es mejorar la condición cardiovascular, fortalecer la musculatura y favorecer la coordinación y el equilibrio, todo ello en un ambiente distendido. Además, la actividad contribuye a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo, uno de los aspectos más valorados por los asistentes.

El Ayuntamiento graba las clases y las emite en línea, lo que permite que personas que no pueden acudir presencialmente sigan las sesiones desde casa. Valdés destaca que no es necesario tener experiencia previa en baile, ya que las coreografías están pensadas para que cualquier persona pueda sumarse. "La bailoterapia es individual, y no dependes de nadie. Si te fatigas, te sientas. Si puedes girar, giras. Cada uno la adapta a sus capacidades", concluyó el experimentado instructor ovetense.

