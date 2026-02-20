Carnaval en La Corredoria: un homenaje al arte asturiano en el Carmen Ruíz-Tilve

El colegio público Carmen Ruíz-Tilve aprovechó la jornada del viernes para celebrar su particular desfile de Carnaval. Los alumnos salieron a las 11.00 horas del centro y recorrieron varias calles cercanas, donde saludaron a los familiares que se acercaron a la zona para sacarles fotos y guardar un recuerdo de la celebración. Para esta edición, el profesorado decidió que la temática central sería el arte en el Principado de Asturias. “Todo salió muy bien, fue un día especial para los niños, se lo pasaron en grande”, destacó Adriana González, directora del centro.

La figura de artistas como Evaristo Valle o Nicanor Piñole estuvo presente en los disfraces que llevaron los niños. Detrás de cada propuesta hubo semanas de trabajo en las aulas, donde alumnado y profesorado prepararon el desfile de Carnaval al mismo tiempo que profundizaban en la obra de distintos creadores asturianos. La iniciativa sirvió también como una oportunidad pedagógica para acercar a los escolares al patrimonio cultural del Principado.

Familias, profesorado y alumnado participaron en una jornada en la que tomó parte la comunidad educativa en su conjunto, con la colaboración de la AMPA, que aportó un DJ para el desfile. La actividad se enmarca en las líneas de trabajo del proyecto anual del centro, que continúa a lo largo del curso con distintas propuestas relacionadas con la identidad cultural de Asturias.

"El objetivo de esta celebración no es solo disfrutar del Carnaval, sino también acercar al alumnado al patrimonio cultural asturiano, fomentando el conocimiento de sus artistas y despertando la sensibilidad estética desde edades tempranas", destacan desde el centro.