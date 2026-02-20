La Corredoria se queda sin nuevos vendedores: el Ayuntamiento de Oviedo excluye las cuatro solicitudes para el mercadillo

El Ayuntamiento de Oviedo acordó declarar desiertos los puestos de venta de productos hortofrutícolas números 3, 10, 11 y 12 del mercadillo de La Corredoria y puso en marcha una nueva convocatoria para su adjudicación. Este viernes, el Consistorio publicó el listado provisional de admitidos y excluidos entre todas las solicitudes que presentaron los interesados entre el miércoles 28 de enero hasta el martes 10 de febrero, ambos incluidos.

Todas las propuestas presentadas han sido excluidas en el listado provisional publicado por el Ayuntamiento de Oviedo. En total, se registraron cuatro solicitudes y ninguna figura como admitida, según consta en la resolución difundida por el Consistorio.

Los motivos de exclusión varían en función del expediente. En dos casos, la causa es que el tipo de producto cuya venta se solicitaba no se ajusta al objeto de la convocatoria. En los otros dos, se detectaron deficiencias en la documentación aportada: ausencia de inscripción agraria o en el registro sanitario alimentario, falta de acreditación como manipulador de alimentos, no presentación de la ficha de acreedor o, en un caso, una inscripción sanitaria que no incluía el tipo de venta contemplado en las bases.

Desde el área municipal se vuelve a recordar que, aunque existe una amplia lista de espera para otros tipos de puestos del mercadillo, en el caso concreto de los productos hortofrutícolas no hay demanda suficiente y recalcan que estos stands solo se podrán utilizar para vender productos de la huerta, sin posibilidad de destinarlos a otro uso.