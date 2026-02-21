Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Corredoria se suma a la “Champions League” del Tute y el Parchís en Oviedo

La actividad culminará el 10 de mayo con una gran final intercentros en el Palacio de Exposiciones y Congresos

Un torneo de Tute.

Un torneo de Tute. / Marcos León

Pelayo Méndez

La Corredoria

El Centro Social El Cortijo, en el barrio de La Corredoria, se suma a la iniciativa municipal "En Primavera Conecta y Juega", un programa de torneos de Tute y Parchís impulsado por el Ayuntamiento de Oviedo a través de la red de Centros Sociales. La propuesta se desarrollará del 16 de marzo al 30 de abril en aquellos centros que alcancen el número mínimo de participantes y las partidas se celebrarán en horario de tarde, entre las 16:00 y las 19:00 horas, bajo un sistema de competición "todos contra todos", adaptado al número de parejas inscritas en cada sede.

El plazo de inscripción permanecerá abierto del 23 de febrero al 8 de marzo, y deberá formalizarse de manera presencial en el propio centro social donde se desee participar. Podrán inscribirse personas mayores de 18 años cumplidos antes de que finalice el plazo, en formato de parejas y en la modalidad elegida. Cada centro contará con un mínimo de 6 y un máximo de 16 parejas, en función de la demanda registrada.

La actividad culminará el 10 de mayo con una gran final intercentros en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo, donde competirán las parejas clasificadas —primeros, segundos y terceros puestos de cada centro— en una jornada que reunirá a participantes de toda la ciudad.

La Corredoria se suma a la “Champions League” del Tute y el Parchís en Oviedo

