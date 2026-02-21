Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los vecinos de La Corredoria reclaman sanciones para aquellos adjudicatarios que abandonen los huertos urbanos

Las protestas han aflorado en los últimos días a través de distintos grupos vecinales en redes sociales

Estado de los huertos urbanos hace semanas.

Estado de los huertos urbanos hace semanas. / Fernando Rodríguez

Pelayo Méndez

La Corredoria

La publicación de los listados definitivos de admitidos y excluidos en la convocatoria 2025-2029 para la adjudicación de los Huertos Urbanos Sostenibles de La Corredoria, paso previo al sorteo público de parcelas previsto para el 26 de febrero, ha reavivado las quejas vecinales por el estado en el que quedaron estos terrenos tras la etapa anterior. Residentes de la zona denuncian que varias parcelas fueron abandonadas en malas condiciones por antiguos adjudicatarios y reclaman al Ayuntamiento un mayor control y labores de acondicionamiento antes de la nueva asignación.

Las protestas han aflorado en los últimos días a través de distintos grupos vecinales en redes sociales, donde varios residentes han compartido imágenes y comentarios sobre el deterioro de algunas parcelas. Entre las peticiones más repetidas figura la exigencia de que, al término de cada adjudicación, los huertos se devuelvan en el mismo estado en el que fueron entregados y que, en caso de incumplimiento, el Ayuntamiento imponga sanciones a los responsables para evitar que la situación vuelva a repetirse.

En las últimas semanas, operarios municipales han llevado a cabo trabajos de limpieza y acondicionamiento en varias parcelas para dejarlas a punto de cara a esta nueva convocatoria. Algunos vecinos apuntan que el mal estado de ciertos huertos habría contribuido a retrasar los plazos del proceso, mientras que otros recuerdan que, en determinados casos, las parcelas pudieron quedar abandonadas tras el fallecimiento de sus adjudicatarios, una circunstancia que, a su juicio, también debería contemplarse en la gestión y supervisión del programa.

