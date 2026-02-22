La Agrupación Coral La Corredoria busca nuevos miembros: "No hace falta tener experiencia"
"Lo importante es venir con ganas de aprender y pasárselo bien", dice la secretaria
La Agrupación Coral La Corredoria busca reforzar su formación de cara a las próximas actuaciones y ha lanzado un llamamiento para incorporar nuevas voces a su plantilla. Actualmente, el grupo está integrado por catorce componentes y, con el objetivo de ampliar repertorio y ganar potencia en escena, ha comenzado a difundir carteles a través de redes sociales y canales vecinales. La prioridad en este momento es sumar voces masculinas que equilibren el conjunto y permitan afrontar nuevos retos musicales en los próximos meses.
La coral afronta además una agenda intensa en los próximos meses. En marzo participará en el ciclo de música sacra y religiosa, una de las citas destacadas de su calendario anual, y más adelante formará parte del certamen "Oviedo, origen del Camino". Desde la formación subrayan que la Federación de Coros de Asturias les ofrece actuaciones de manera constante, propuestas que en algunas ocasiones se ven obligados a rechazar por falta de efectivos, de ahí la necesidad de incorporar nuevas voces que les permitan atender todos los compromisos.
"Siempre necesitamos incorporar gente, cuantos más seamos mucho mejor porque siempre se tienen más posibilidades. Todas las voces nos vienen bien, pero en este momento nos hace especialmente falta voces masculinas. No hace falta tener experiencia, lo importante es venir con ganas de aprender y pasárselo bien", explicó la secretaria de la Agrupación Coral La Corredoria, Carmen Russo.
