La Corredoria consolida su diversidad: un 6 % de los residentes en el barrio son extranjeros

La Corredoria continúa creciendo no solo en población, sino también en diversidad. Según los últimos datos ofrecidos por el Ayuntamiento de Oviedo, el barrio más poblado de la ciudad suma 20.276 residentes, de los que 18.983 tienen nacionalidad española y 1.293 son extranjeros, lo que supone algo más del 6 % del total. La cifra confirma la consolidación de este enclave como uno de los más dinámicos de la capital asturiana, reuniendo a ciudadanos de todos los continentes, excepto Oceanía.

La comunidad extranjera, minoritaria frente al peso de la población nacional, tiene una presencia visible en la vida cotidiana del barrio. El colectivo más numeroso es el colombiano (221 vecinos), seguido del venezolano (133) y del rumano (119). A cierta distancia aparecen también Ucrania (62), Brasil (60) y Rusia (56), configurando un mapa migratorio en el que Latinoamérica y Europa del Este tienen un protagonismo destacado.

Junto a las comunidades más numerosas conviven otras nacionalidades con una presencia significativa y en aumento, como Marruecos (48), China (46) o Paraguay (43), además de Portugal e Italia, que también superan la treintena de residentes.

El listado de nacionalidades deja también datos curiosos. En sus calles residen vecinos procedentes de países poco habituales en el padrón ovetense, como Kazajistán, Armenia, Guinea-Bissau, Jordania o Vietnam, algunos con uno o dos empadronados. En cuanto a la distribución por sexos, los números muestran un equilibrio general, si bien en determinadas nacionalidades —como la venezolana, la colombiana o la ucraniana— el número de mujeres supera al de hombres.

Este crecimiento sostenido confirma el atractivo residencial de La Corredoria, donde cada vez más familias eligen asentarse atraídas por su red de servicios, buenas comunicaciones y, especialmente, por el precio más asequible de la vivienda, un factor clave que está impulsando la llegada de población extranjera al barrio.