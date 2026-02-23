Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Corredoria roza el top 10 en el concurso de centros sociales del Carnaval de Oviedo

Los integrantes del grupo se mostraron "muy satisfechos" con la experiencia y destacaron el "buen ambiente" vivido durante todo el proceso

Los participantes en el desfile en representación del centro social El Cortijo.

Los participantes en el desfile en representación del centro social El Cortijo. / LNE

Pelayo Méndez

La Corredoria

Los vecinos del barrio de La Corredoria dejaron su huella en el Carnaval ovetense. Los dieciséis participantes que representaron al centro social El Cortijo lograron la undécima posición en el concurso de centros sociales de Oviedo, celebrado el pasado sábado en la ciudad, en una cita que volvió a llenar las calles de ambiente festivo. El podio de la competición estuvo encabezado por "La Bicho Era y sus Cucarachas", de La Manjoya, que se alzó con el primer puesto; seguida por "Las Buenas Noticias", de San Claudio, en segunda posición; y completado por "El Taller de Cultura", de Ules.

El grupo preparó su participación en el Carnaval en apenas un mes, con reuniones semanales de dos horas y un trabajo constante en el centro social, adaptándose incluso a la disponibilidad de espacios. Gestionaron los materiales a través de comercios locales adheridos a la iniciativa municipal, ajustándose en todo momento a un presupuesto máximo cerrado, asumiendo personalmente cualquier gasto extra. La confección de los disfraces se organizó de forma colaborativa y coordinada, repartiendo las tareas según las habilidades de cada integrante para optimizar recursos y tiempo hasta completar el vestuario con el que desfilaron.

Los integrantes del grupo se mostraron "muy satisfechos" con la experiencia y destacaron el "buen ambiente" vivido durante todo el proceso, desde los preparativos hasta el desfile final. Aseguraron que disfrutaron mucho del trabajo en equipo y de la jornada festiva, aunque reconocieron que, por el esfuerzo realizado y la acogida de su propuesta, quizá podrían haber merecido algún puesto más alto en la clasificación. También pusieron en valor el respaldo recibido en redes sociales, donde numerosos vecinos y seguidores elogiaron la originalidad del disfraz y les trasladaron mensajes de apoyo.

TEMAS

