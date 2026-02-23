Gran fin de semana para los equipos de La Corredoria: pleno de victorias y un debut con gol

Los equipos del barrio tuvieron un fin de semana redondo. La Sociedad Deportiva La Corredoria sumó su octava victoria consecutiva ante el colista y Manuel Díaz celebró su regreso al club azul con un gol en la segunda mitad. El Oviedo City rompió la mala dinámica que arrastraba en el último mes ante un rival con una situación clasificatoria muy parecida a la suya y la Unión Deportiva Prados San Julián goleó en el Díaz Vega para abandonar los puestos de descenso a Primera Asturfutfem.

La Sociedad Deportiva La Corredoria visitó el campo del Grisu Club de Fútbol que, pese a ocupar la última posición en la tabla, está presentando una cara mucho más combativa que otras temporadas. Los chicos de Toni Candano abrieron el marcador en el minuto 14, obra de Pablo Ruiz, que anotó su primera diana del curso, y remataron la faena en la segunda mitad con un gol del debutante Manuel Díaz. El equipo que lleva el nombre del barrio tiene por delante una semana clave en sus aspiraciones: el próximo domingo a las 12.30 horas recibe en el Díaz Vega al Centro Asturiano, rival directo por los puestos de play-off.

Por su parte, el Oviedo City, que compite en la misma categoría, resolvió el choque ante el Atlético de Siero en cincuenta minutos. El conjunto azul celeste aprovechó su condición de local y le endosó un 3-1 a un rival del medio de la tabla. Con esta victoria, los de Guillermo Fernández salen de una mala racha que arrastraban desde principios de año y, aunque la remontada se antoja complicada por la distancia de puntos, miran de lejos los puestos de play-off.

Noticias relacionadas

Grandes noticias para la Unión Deportiva Prados San Julián, tenían que ganar y lo hicieron con contundencia. El partido se puso rápido de cara con dos goles tempraneros; en el minuto diez ya iban 2-0. La confianza de ir por delante en el marcador alimentó el juego de las chicas de Jose Manuel Martínez y el encuentro terminó 6-0. Los tres puntos permiten al conjunto blanquinegro salir de la zona de descenso y seguir en la pelea por mantenerse, un año más, en la máxima categoría femenina del fútbol asturiano.