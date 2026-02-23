Oviedo abre el plazo de alegaciones para los puestos del mercadillo de La Corredoria

El Ayuntamiento de Oviedo ha abierto este lunes el plazo de subsanación y alegaciones tras la publicación del listado provisional de admitidos y excluidos para la adjudicación de los puestos de venta de productos hortofrutícolas números 3, 10, 11 y 12 del mercadillo de La Corredoria. Los interesados disponen de diez días hábiles, desde este lunes 23 de febrero hasta el viernes 6 de marzo, para presentar la documentación requerida o formular las alegaciones que estimen oportunas.

El pasado viernes, el Consistorio difundió la resolución provisional correspondiente a la nueva convocatoria puesta en marcha después de que se declarasen desiertos estos puestos. En total se registraron cuatro solicitudes, todas ellas excluidas en esta primera relación publicada en la web municipal.

Según recoge la resolución, los motivos de exclusión varían en función del expediente. En dos casos, el tipo de producto cuya venta se solicitaba no se ajusta al objeto de la convocatoria, mientras que en los otros dos se detectaron deficiencias en la documentación aportada, como la ausencia de inscripción agraria o en el registro sanitario alimentario, la falta de acreditación como manipulador de alimentos, la no presentación de la ficha de acreedor o una inscripción sanitaria que no incluía el tipo de venta contemplado en las bases.

El Ayuntamiento confía en que durante el plazo abierto ahora se puedan subsanar los errores detectados y que las alegaciones permitan incorporar nuevos vendedores al mercadillo. El objetivo municipal es reforzar la oferta de productos hortofrutícolas en La Corredoria y lograr que estos puestos, que ya fueron declarados desiertos, puedan finalmente adjudicarse.