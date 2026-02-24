Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Café y bizcocho en La Corredoria para un ensayo abierto de baile tradicional

El Grupo A Media Legua organiza esta iniciativa para demostrar a los vecinos el trabajo que hay detrás de cada actuación

Festival folclórico.

Festival folclórico. / Mara Villamuza

Pelayo Méndez

La Corredoria

El Grupo de Baile A Media Legua abrirá este jueves, 26 de febrero, las puertas de su local de ensayo en La Corredoria para compartir con los vecinos una tarde diferente y cercana. La cita será a las 18.00 horas en el bajo situado en la calle Fuente la Braña, 19, donde la agrupación mostrará de primera mano cómo prepara sus coreografías y cómo es el trabajo que hay detrás de cada actuación.

La iniciativa, anunciada por el colectivo a través de sus redes sociales, invita a los asistentes a presenciar el desarrollo habitual de la sesión, conocer más de cerca la dinámica interna del grupo y acercarse al baile tradicional en un ambiente distendido y participativo. La convocatoria incluye, además, una pequeña merienda con café y bizcocho casero, que se compartirá con el público mientras se desarrolla la actividad

Desde A Media Legua animan a los residentes del barrio a “pasar la voz” y sumarse a esta propuesta cultural, que busca estrechar lazos con La Corredoria y dar mayor visibilidad a la labor que realizan durante todo el año en defensa y difusión del folclore. La entrada será libre hasta completar aforo

