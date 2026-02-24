La Corredoria se acerca a Grecia con una clase de cocina en El Cortijo

El centro social El Cortijo, en el barrio de La Corredoria, acogerá el próximo jueves, a las 19.00 horas, una "masterclass" dedicada a la gastronomía griega, organizada por el Ayuntamiento de Oviedo a través de la red municipal de Centros Sociales. La actividad será gratuita y con entrada libre hasta completar aforo, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de acercarse a los sabores y tradiciones culinarias del país mediterráneo.

La sesión estará centrada en la elaboración de la musaka, uno de los platos más representativos de la cocina griega. Se trata de una receta tradicional elaborada a base de berenjena en capas, carne picada —habitualmente de cordero o ternera—, tomate y una cobertura de salsa bechamel, que se hornea hasta conseguir una textura suave. Durante la clase, la preparación se abordará de una manera sencilla y adaptada al formato del curso, con el objetivo de que las personas asistentes puedan comprender fácilmente cada paso y reproducir la receta en casa. Asimismo, la elaboración se ajustará al tiempo previsto de una hora y media.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Oviedo continúa impulsando actividades culturales y formativas en los centros sociales del municipio, fomentando la participación vecinal y el intercambio cultural a través de experiencias gastronómicas. La iniciativa se enmarca en la programación habitual del centro social El Cortijo, que busca dinamizar la vida del barrio mediante talleres, encuentros y actividades abiertas a toda la ciudadanía.