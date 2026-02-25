El Ayuntamiento de Oviedo invierte 133.855 euros en mejorar la iluminación del campo de fútbol de La Corredoria

Las obras de renovación de la iluminación del campo de fútbol Manuel Díaz Vega, en La Corredoria, ya están en marcha. El Ayuntamiento de Oviedo ha iniciado los trabajos en una instalación que presentaba importantes carencias, especialmente durante los meses de invierno, cuando la falta de luz natural y la insuficiente potencia de los focos dificultaban el normal desarrollo de entrenamientos y partidos. La actuación responde a una demanda trasladada por usuarios y clubes de la zona y permitirá modernizar uno de los equipamientos deportivos de referencia del barrio.

El proyecto contempla no solo la sustitución de los proyectores existentes, sino también la corrección de una problemática específica del Díaz Vega. Las actuales torres de iluminación, de 15 metros de altura, no alcanzaban la cota óptima para evitar deslumbramientos y garantizar una iluminación uniforme en todo el terreno de juego. Por este motivo, se procederá a la instalación de nuevas torres de 20 metros, lo que permitirá mejorar la distribución de la luz aumentando la calidad de la práctica deportiva.

Además, el campo contará con 24 proyectores LED de alta potencia, regulados mediante tecnología DALI 2, un sistema que posibilita ajustar la intensidad lumínica en función de las necesidades de uso. Esta solución técnica supondrá una mejora notable en eficiencia energética y en prestaciones respecto a la instalación actual. La inversión prevista para el equipamiento de La Corredoria asciende a 184.500,39 euros, mientras que la adjudicación del Lote 4 —correspondiente a estas instalaciones— se formalizó por un importe final de 133.855,57 euros, IVA incluido, a favor de la empresa Técnicas Aplicadas al Medio Rural (Tecniap).

El plazo de ejecución de las obras es de seis semanas. El Ayuntamiento, propietario del campo, supervisa los trabajos a través del Servicio de Edificios y Patrimonio, dirigido por Nacho Cuesta, responsable del mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales, y forma parte de la estrategia de modernización de las instalaciones deportivas de Oviedo en colaboración con la Concejalía de Deportes, dirigida por Conchita Méndez. Con esta intervención se busca garantizar unas condiciones adecuadas de iluminación que permitan desarrollar la actividad con normalidad durante todo el año.

Casi un millón de euros de inversión

La actuación en el Díaz Vega forma parte de un plan municipal más amplio, dotado con 928.722 euros, para mejorar la iluminación en cinco campos de fútbol municipales: Luis Oliver, Tensi, José Ramón Suárez Fernández (en San Claudio), Manuel Díaz Vega y Hermanos Llana. En todos ellos se sustituirán los proyectores por tecnología LED y, en tres casos —San Claudio, La Corredoria y Hermanos Llana— también se renovarán las torres de iluminación.