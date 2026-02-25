La bailoterapia sale a la calle en La Corredoria

La Plaza del Conceyín de La Corredoria acoge esta tarde, a partir de las 17.00 horas, una sesión de bailoterapia al aire libre dirigida por Amador Valdés, dentro de la programación de actividades del Ayuntamiento de Oviedo. La actividad, abierta a la participación de vecinos de todas las edades, traslada por un día a la calle una cita que se celebra con regularidad en el centro social El Cortijo y que combina ejercicio físico con coreografías sencillas al ritmo de música variada, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva en grupo.

La propuesta está diseñada para que cualquier persona pueda incorporarse sin necesidad de experiencia previa en baile, ya que los movimientos se adaptan a las condiciones de cada participante y permiten regular la intensidad del esfuerzo. La sesión se desarrollará en la plaza siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan; en caso de que comience a llover, la organización prevé su traslado al centro social de La Florida, manteniendo el mismo horario.

Noticias relacionadas

La programación de bailoterapia continuará el viernes en el centro social El Cortijo, en su horario habitual, y podrá seguirse también en directo a través del canal municipal de YouTube, lo que facilita el acceso a quienes no puedan acudir de forma presencial y contribuye a consolidar esta actividad como una de las propuestas estables en la agenda del barrio más poblado de la capital del Principado.