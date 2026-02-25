Rita y Rufino dirigen el taller más antiguo de La Corredoria: de una cuadra reformada a más de cuarenta reparaciones semanales

Lo que hoy es el taller más antiguo de La Corredoria nació en 1965 como el proyecto personal de Rufino Casero, que transformó la cuadra familiar en un pequeño negocio de carrocería cuando el barrio apenas superaba los dos mil habitantes. Seis décadas después, su hija Rita, al frente junto a su hermano Rufino, dirige una empresa que ha crecido al ritmo del boom demográfico de la zona, ha ampliado instalaciones, diversificado servicios y se ha adaptado a los cambios del sector sin perder su arraigo vecinal. "Somos un negocio con muchos años de existencia, hemos pasado por muchas crisis a lo largo de todo este tiempo. Ahora mismo, estamos viviendo un momento dulce y esperamos poder seguir aquí muchos años más", explicó Rita.

Mucho antes de que La Corredoria se convirtiera en uno de los barrios más poblados de Oviedo, cuando aún conservaba el pulso tranquilo de un núcleo con menos de dos mil habitantes, Rufino Casero ya había encontrado su vocación. Fue el primero de la familia en interesarse por los coches y se formó en un taller de Gijón, donde aprendió el oficio a base de horas. Con el bagaje acumulado y cerca ya de la treintena, regresó a casa decidido a emprender. Restauró la antigua cuadra de la vivienda familiar y, en 1965, abrió las puertas de su propio taller, "Carrocerías Casero".

Los comienzos no fueron sencillos. Los primeros clientes fueron vecinos del barrio de "toda la vida" que decidieron darle una oportunidad y confiarle sus vehículos. El boca a boca empezó a hacer su trabajo. Las reparaciones bien hechas fueron corriendo de casa en casa y, lo que comenzó como una apuesta personal, fue consolidándose como un negocio con cada vez más demanda. El crecimiento obligó a Rufino, en 1980, a realizar la mayor ampliación de las instalaciones hasta la fecha, que le permitió modernizar el espacio y asumir un volumen de trabajo muy superior.

El siguiente paso en la evolución del negocio llegó en 1997 con la creación de Riamóvil, una nueva firma dedicada tanto a la mecánica como a la compra-venta de vehículos. El proyecto, que echó a andar ese mismo año, supuso un salto empresarial para la familia y amplió el radio de acción más allá de La Corredoria. La primera sede se estableció en Avilés, desde donde comenzaron a consolidar una actividad que complementaba el taller original.

El primer relevo generacional

A comienzos de siglo se produjo la incorporación de la segunda generación. Rita y Rufino Casero hijo dieron el paso al frente con la intención de continuar la trayectoria iniciada décadas atrás por su padre. Sus recuerdos de infancia están ligados a aquel espacio que entonces era casi una prolongación de la casa, todavía muy familiar, con un perro merodeando entre las herramientas. Rita decidió formarse en Administración y Dirección de Empresas y, una vez finalizados sus estudios, se integró en la empresa para reforzar la gestión y contribuir a su consolidación en una nueva etapa.

La segunda generación vivió en primera línea el boom demográfico e inmobiliario que transformó La Corredoria y multiplicó su población. Aquel núcleo tranquilo dio paso a una zona moderna, bien comunicada por carretera y habitada mayoritariamente por gente joven. Ese crecimiento también se dejó notar en el negocio. “Nosotros trabajamos con mucha gente del barrio y tratamos de apoyarnos en la economía local todo lo posible, ayudando de forma individual”, explica Rita. Aunque el taller también presta servicio a flotas de empresas, la base sigue estando en los vecinos.

Tras la pandemia, el sector ha cambiado de forma notable. La incertidumbre en torno a la compra de vehículos nuevos, el auge de los eléctricos y los híbridos y las dudas que todo ello genera han llevado a muchos conductores a alargar la vida útil de sus coches, lo que se traduce en un aumento de las reparaciones.

Las cifras evidencian ese incremento de actividad. En el área de carrocería pueden registrar en torno a veinte entradas semanales, mientras que en mecánica el volumen ronda un mínimo de ocho vehículos diarios, lo que supone unas cuarenta intervenciones a la semana sin contar imprevistos como averías urgentes, asistencias de grúa o clientes que se quedan sin coche en pleno viaje. “Intentamos atender al máximo de personas posibles, porque somos conscientes de que una avería es un contratiempo importante”, señala Rita.

El día a día también deja anécdotas que, como bromean en la familia, “dan para escribir un libro”. Durante años sorprendía que al otro lado del mostrador hubiera mujeres al frente de la gestión. Rita dirige la Administración y el área de mecánica, mientras que el taller de chapa está también encabezado por una mujer. En el taller lo viven con orgullo, como reflejo de un sector que, aunque tradicionalmente masculino, empieza a modernizarse y a abrir espacio a más mujeres en puestos de responsabilidad.

La ausencia del fundador sigue muy presente en cada rincón del taller. Rufino falleció hace tres años y los miembros del equipo coinciden en que era el “alma mater” del negocio. La segunda generación mantiene vivo el proyecto, aunque el siguiente relevo generacional permanece, por ahora, en el aire, a la espera de decidir quién tomará las riendas en el futuro.