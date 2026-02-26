El Ayuntamiento no se plantea sancionar, pero da un "tirón de orejas" a los antiguos adjudicatarios de los huertos urbanos de La Corredoria: "Sacamos cuatro contenedores de basura"

Los técnicos municipales de la Concejalía de Parques y Jardines aprovecharon el sorteo de los huertos urbanos de La Corredoria, celebrado este jueves en la Sala de Cristal del Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, para repasar algunas de las incidencias registradas con anteriores adjudicatarios de las parcelas. La exposición de las irregularidades detectadas en el pasado periodo sirvió para advertir a los nuevos beneficiarios y recordar varias de las cláusulas de la convocatoria que, según apuntaron, no siempre se cumplieron. No obstante, el concejal José Ramón Pando aseguró que el Ayuntamiento no impondrá sanciones salvo en casos extraordinarios que supongan un incumplimiento de la ley.

Raimundo Cobrana fue el técnico encargado de recordar las cláusulas a los nuevos adjudicatarios y de repasar algunos incidentes de años anteriores. “Lo básico es recordar que en el momento que se acepta la gestión de cualquiera de estas parcelas, el propietario está en la obligación de devolverla en las mismas condiciones que se le entregó. Estuvimos trabajando en los huertos abandonados las últimas semanas y sacamos cuatro contenedores llenos de basura de todo tipo que había por las fincas”, señaló.

Entre las irregularidades detectadas, algunos adjudicatarios destinaron la parcela a usos ajenos a su finalidad, empleándola como almacén de materiales o enseres domésticos. Otros optaron por plantar arbolado que, con el paso del tiempo, generó sombras sobre los huertos colindantes, perjudicando el rendimiento de las cosechas. Tampoco faltaron quienes levantaron invernaderos que superaban ampliamente el metro de altura permitido por la normativa. Incluso técnicos municipales sorprendieron a uno de los propietarios utilizando el agua destinada al riego para lavar su vehículo, ocasionando un consumo indebido de un recurso común.

Cuando se constata que una de las parcelas permanece abandonada o sin el debido mantenimiento, el Ayuntamiento remite un escrito al adjudicatario instándole a proceder a su limpieza y puesta en uso en un plazo determinado o, en su defecto, a renunciar a la concesión para que pueda ser asignada a otro solicitante en lista de espera. Desde el Consistorio recordaron que está expresamente prohibido ceder o alquilar el terreno a terceros cuando el titular decide dejar de cultivarlo.

Aunque muchos vecinos reclamaban sanciones ante estas conductas, el Ayuntamiento descarta por ahora imponer multas. “No nos gustan las sanciones y nuestra intención no es estar dando caña, sino que la ciudadanía disfrute de los huertos y de lo que cultiva. Siempre hay una o dos personas responsables que median en los pequeños problemas del día a día y, solo si se produce alguna situación grave —como irregularidades o incumplimientos claros— se tomarán medidas. En la mayoría de los casos, los asuntos se resuelven entre los propios hortelanos”, concluyó Pando.