El club de gimnasia rítmica de La Corredoria regresa cargado de medallas de Navarra
Fue la primera prueba de la temporada y los resultados les dan "mucha confianza" para afrontar la Liga Iberdrola en Valencia
El Club Deportivo Rítmica La Corredoria arrasó en el primer torneo de la temporada. Las gimnastas del equipo del barrio más poblado de la capital del Principado se llevaron la medalla de oro de la Elezu Cup, celebrada en Navarra, en la categoría juvenil de conjuntos y la de plata con los equipos infantil y alevín. Además, la pequeña Leyre García, que compite en modalidad individual, se llevó la banda "Miss Futura Promesa". "Es un gran comienzo, esperamos que les sirva para coger confianza de cara a todas las competiciones que vienen. Hay muchas expectativas puestas en este año, tenemos conjuntos de mucho nivel y queremos seguir en esta línea", destacó la presidenta, Olga López.
La Elezu Cup es una prestigiosa competición de gimnasia rítmica a nivel nacional, un torneo que funciona exclusivamente por invitación y que reúne cada año a algunas de las mejores promesas del panorama español. En la categoría juvenil, el Club Deportivo Rítmica La Corredoria brilló con luz propia al colgarse la medalla de oro gracias al impecable ejercicio firmado por Ainara del Río, Nayara López, Sofía Torre, Llara Martínez y Jimena Vázquez.
En la categoría alevín, el conjunto integrado por Olivia Cardes, Helena Bernardo, Candela del Valle, Irene Abella, Olaya Gancedo y Daniela Cao firmó también una actuación sobresaliente que le valió la medalla de plata. Más allá de la medalla, también se llevaron la banda "Miss Elegancia" que entrega el torneo. Idéntico metal logró el conjunto infantil, compuesto por Norah Álvarez, Libertad Martínez, Valentina Vega, Emma Cárcaba y Sara López.
La Elezu Cup supuso además la primera prueba de la temporada para los conjuntos de La Corredoria, una cita que sirvió para comenzar a coger rodaje competitivo en un calendario que obliga a salir fuera de Asturias ante la escasez de competiciones y de conjuntos en la región. La expedición partió el sábado en autobús a las cinco de la mañana y no regresó hasta las doce de la noche. Todo forma parte de la planificación diseñada para llegar en las mejores condiciones a la Liga Iberdrola, que se celebrará en Valencia el primer fin de semana de marzo.
- Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
- Multado con 200 euros por detener su coche frente un semáforo rojo y arrancar cuando se pone verde: la desconocida sanción que está llegando a los conductores
- Un monumental atasco colapsa la ronda de Oviedo durante dos horas por un accidente entre dos camiones
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- Susto de madrugada en El Fontán: un cortocircuito origina un incendio en un conocido local de hostelería de Oviedo
- Ya hay sentencia del 'caso Trastévere': el Juzgado condena al Ayuntamiento y al Principado a indemnizar con más de 345.000 euros al 'hostelero crucificado' de Grado
- El alpinista Juanito Oiarzabal carga en Mieres contra la 'masificación' de las grandes cimas del planeta: 'Ahora mismo el Himalaya está totalmente corrompido; es un negocio
- Asturias estrenará dos nuevos grados universitarios para el curso 2026-2027: uno en la pública y otro en la Padre Ossó