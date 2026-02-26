El club de gimnasia rítmica de La Corredoria regresa cargado de medallas de Navarra

El Club Deportivo Rítmica La Corredoria arrasó en el primer torneo de la temporada. Las gimnastas del equipo del barrio más poblado de la capital del Principado se llevaron la medalla de oro de la Elezu Cup, celebrada en Navarra, en la categoría juvenil de conjuntos y la de plata con los equipos infantil y alevín. Además, la pequeña Leyre García, que compite en modalidad individual, se llevó la banda "Miss Futura Promesa". "Es un gran comienzo, esperamos que les sirva para coger confianza de cara a todas las competiciones que vienen. Hay muchas expectativas puestas en este año, tenemos conjuntos de mucho nivel y queremos seguir en esta línea", destacó la presidenta, Olga López.

La Elezu Cup es una prestigiosa competición de gimnasia rítmica a nivel nacional, un torneo que funciona exclusivamente por invitación y que reúne cada año a algunas de las mejores promesas del panorama español. En la categoría juvenil, el Club Deportivo Rítmica La Corredoria brilló con luz propia al colgarse la medalla de oro gracias al impecable ejercicio firmado por Ainara del Río, Nayara López, Sofía Torre, Llara Martínez y Jimena Vázquez.

En la categoría alevín, el conjunto integrado por Olivia Cardes, Helena Bernardo, Candela del Valle, Irene Abella, Olaya Gancedo y Daniela Cao firmó también una actuación sobresaliente que le valió la medalla de plata. Más allá de la medalla, también se llevaron la banda "Miss Elegancia" que entrega el torneo. Idéntico metal logró el conjunto infantil, compuesto por Norah Álvarez, Libertad Martínez, Valentina Vega, Emma Cárcaba y Sara López.

La Elezu Cup supuso además la primera prueba de la temporada para los conjuntos de La Corredoria, una cita que sirvió para comenzar a coger rodaje competitivo en un calendario que obliga a salir fuera de Asturias ante la escasez de competiciones y de conjuntos en la región. La expedición partió el sábado en autobús a las cinco de la mañana y no regresó hasta las doce de la noche. Todo forma parte de la planificación diseñada para llegar en las mejores condiciones a la Liga Iberdrola, que se celebrará en Valencia el primer fin de semana de marzo.