Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

La Corredoria se convierte en punto de referencia para madres y gestantes

La asociación "Vía Láctea" impulsa encuentros semanales de asesoramiento cada jueves, de 17.00 a 19.00 horas, en El Cortijo

Un bebé en una guardería en una fotografía de archivo.

Un bebé en una guardería en una fotografía de archivo. / Efe

Pelayo Méndez

La Corredoria

El centro social El Cortijo se ha consolidado como un espacio de apoyo para mujeres que afrontan la maternidad por primera vez y para gestantes que encaran esta etapa con incertidumbre. La Asociación de Madres "Vía Láctea" impulsa encuentros semanales cada jueves, de 17.00 a 19.00 horas, en una de las dependencias del equipamiento municipal de La Corredoria, donde se ha creado una pequeña comunidad basada en la escucha, el respeto y el acompañamiento mutuo.

En estas citas se ofrece un entorno seguro para compartir vivencias y dialogar sobre todo lo relacionado con la crianza. Las participantes pueden exponer inquietudes y resolver dudas en materias como el embarazo, el parto, la lactancia o la educación en los primeros años de vida, siempre desde un enfoque cercano y práctico. El objetivo es que ninguna mujer se sienta sola en una etapa vital cargada de cambios y decisiones importantes.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

Además de las reuniones semanales, "Vía Láctea" promueve talleres y actividades formativas vinculadas al ámbito sanitario, educativo y social, reforzando así la información y el acompañamiento que se presta en cada sesión. Las convocatorias están abiertas no solo a madres, sino también a padres, familiares y profesionales interesados en aportar su experiencia y conocimientos, favoreciendo un intercambio enriquecedor. Para quienes deseen ampliar información o incorporarse al grupo, la asociación facilita un teléfono de contacto, consolidando su vocación de servicio y cercanía en el barrio.

TEMAS

  1. La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
  2. Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
  3. A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles
  4. Enol, La Ercina y... Bricial: aparece en Covadonga un tercer lago secreto, debido a las abundantes lluvias y el deshielo
  5. Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
  6. Suceso en Allande: detenido un vecino por intentar matar a puñaladas al hermano de su expareja
  7. La Seguridad Social confirma que se adelanta la jubilación 10 años al 100 por cien y sin coeficientes reductores: los trabajadores que se pueden beneficiar de la nueva norma
  8. La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)

Los defensores del lobo exigen la dimisión de Marcelino Marcos: "Está incumpliendo la ley"

Los defensores del lobo exigen la dimisión de Marcelino Marcos: "Está incumpliendo la ley"

La importancia de la baliza v-16 a la hora de pasar la ITV este 2026 tras el comunicado de Marlaska: "La obligatoriedad de llevar una baliza V16 certificada y con todas las características"

La importancia de la baliza v-16 a la hora de pasar la ITV este 2026 tras el comunicado de Marlaska: "La obligatoriedad de llevar una baliza V16 certificada y con todas las características"

Primeras reacciones a la novela de Alejandra Rubio tras lo leído en directo: "No creo que hayas sido capaz de escribir un libro tú sola ni tampoco me ha emocionado lo que has leído"

Primeras reacciones a la novela de Alejandra Rubio tras lo leído en directo: "No creo que hayas sido capaz de escribir un libro tú sola ni tampoco me ha emocionado lo que has leído"

El campo asturiano, indignado con la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur: "Es una traición"

El campo asturiano, indignado con la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur: "Es una traición"

Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el set de sartenes antiadherentes más baratas del mercado: avisan de cuándo está caliente y no sueltan teflón

Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el set de sartenes antiadherentes más baratas del mercado: avisan de cuándo está caliente y no sueltan teflón

Lleva leche de Asturias en el envase, pero de asturiana no tiene nada: alertan sobre el engaño en la venta de bricks que contienen excedente de producción de otros países

Lleva leche de Asturias en el envase, pero de asturiana no tiene nada: alertan sobre el engaño en la venta de bricks que contienen excedente de producción de otros países

El Puerto de Gijón aprueba un plan de contratación en 2026, de ejecución plurianual, de 44 millones de euros

El Puerto de Gijón aprueba un plan de contratación en 2026, de ejecución plurianual, de 44 millones de euros
Tracking Pixel Contents