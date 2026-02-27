La Corredoria se convierte en punto de referencia para madres y gestantes
La asociación "Vía Láctea" impulsa encuentros semanales de asesoramiento cada jueves, de 17.00 a 19.00 horas, en El Cortijo
El centro social El Cortijo se ha consolidado como un espacio de apoyo para mujeres que afrontan la maternidad por primera vez y para gestantes que encaran esta etapa con incertidumbre. La Asociación de Madres "Vía Láctea" impulsa encuentros semanales cada jueves, de 17.00 a 19.00 horas, en una de las dependencias del equipamiento municipal de La Corredoria, donde se ha creado una pequeña comunidad basada en la escucha, el respeto y el acompañamiento mutuo.
En estas citas se ofrece un entorno seguro para compartir vivencias y dialogar sobre todo lo relacionado con la crianza. Las participantes pueden exponer inquietudes y resolver dudas en materias como el embarazo, el parto, la lactancia o la educación en los primeros años de vida, siempre desde un enfoque cercano y práctico. El objetivo es que ninguna mujer se sienta sola en una etapa vital cargada de cambios y decisiones importantes.
Además de las reuniones semanales, "Vía Láctea" promueve talleres y actividades formativas vinculadas al ámbito sanitario, educativo y social, reforzando así la información y el acompañamiento que se presta en cada sesión. Las convocatorias están abiertas no solo a madres, sino también a padres, familiares y profesionales interesados en aportar su experiencia y conocimientos, favoreciendo un intercambio enriquecedor. Para quienes deseen ampliar información o incorporarse al grupo, la asociación facilita un teléfono de contacto, consolidando su vocación de servicio y cercanía en el barrio.
