Los vecinos de La Corredoria siguen esperando por una remesa de bancos nuevos: "La gente mayor los necesita"

Los vecinos de La Corredoria siguen a la espera de una nueva remesa de bancos para algunas de las zonas verdes más concurridas del barrio. El Ayuntamiento de Oviedo inició el reemplazo del mobiliario urbano hace meses; empezaron por varias zonas del Parque Ciudad de Tampa de la Carisa y las siguientes reposiciones se realizaron en la plaza del Conceyín, poco antes de que se comenzase a celebrar el mercadillo de los sábados en este emplazamiento.

"La gente mayor es la que más pregunta por los nuevos bancos, porque, al fin y al cabo, son los que más los necesitan. El modelo que están instalando ahora es más alto, les ayuda a sentarse y a incorporarse con facilidad. Los antiguos ya están muy desgastados y encima son demasiado bajos", señaló la alcaldesa de barrio, Maite Orozco, que, pese a estar en contacto con el Ayuntamiento, todavía no puede dar plazos.

Noticias relacionadas

Los vecinos confían en que la próxima remesa de bancos permita completar la renovación en el resto de zonas verdes y parques del barrio, especialmente ahora que se acerca el buen tiempo y aumenta la afluencia de personas. Con la llegada de la primavera, muchos mayores aprovechan para salir a pasear a diario y hacen paradas para descansar y socializar en estos espacios, por lo que consideran fundamental que el mobiliario esté en buenas condiciones.