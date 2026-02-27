Los vecinos de La Corredoria siguen esperando por una remesa de bancos nuevos: "La gente mayor los necesita"
Todavía no hay fechas para renovar el mobiliario urbano de algunas zonas verdes
Los vecinos de La Corredoria siguen a la espera de una nueva remesa de bancos para algunas de las zonas verdes más concurridas del barrio. El Ayuntamiento de Oviedo inició el reemplazo del mobiliario urbano hace meses; empezaron por varias zonas del Parque Ciudad de Tampa de la Carisa y las siguientes reposiciones se realizaron en la plaza del Conceyín, poco antes de que se comenzase a celebrar el mercadillo de los sábados en este emplazamiento.
"La gente mayor es la que más pregunta por los nuevos bancos, porque, al fin y al cabo, son los que más los necesitan. El modelo que están instalando ahora es más alto, les ayuda a sentarse y a incorporarse con facilidad. Los antiguos ya están muy desgastados y encima son demasiado bajos", señaló la alcaldesa de barrio, Maite Orozco, que, pese a estar en contacto con el Ayuntamiento, todavía no puede dar plazos.
Los vecinos confían en que la próxima remesa de bancos permita completar la renovación en el resto de zonas verdes y parques del barrio, especialmente ahora que se acerca el buen tiempo y aumenta la afluencia de personas. Con la llegada de la primavera, muchos mayores aprovechan para salir a pasear a diario y hacen paradas para descansar y socializar en estos espacios, por lo que consideran fundamental que el mobiliario esté en buenas condiciones.
- La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles
- Enol, La Ercina y... Bricial: aparece en Covadonga un tercer lago secreto, debido a las abundantes lluvias y el deshielo
- Suceso en Allande: detenido un vecino por intentar matar a puñaladas al hermano de su expareja
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- La Seguridad Social confirma que se adelanta la jubilación 10 años al 100 por cien y sin coeficientes reductores: los trabajadores que se pueden beneficiar de la nueva norma
- La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)