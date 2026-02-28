Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Asociación de Mayores de La Corredoria programa una ruta cultural por Salas

Hay 50 plazas disponibles, la salida está programada para las 9.30 horas y esperan regresar sobre las 19.00 horas

El monasterio de San Salvador de Cornellana acoge una nueva jornada de visitas guiadas.

Pelayo Méndez

La Corredoria

La Asociación de Mayores de La Corredoria organiza una visita cultural a Salas y ya acepta inscripciones. La excursión se celebrará el viernes 10 de abril y cuenta con un total de 50 plazas. El autobús saldrá a las 9.30 horas y el regreso está previsto sobre las 19.00 horas. Los interesados deben ponerse en contacto con la agrupación.

La actividad ha sido ofrecida por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Salas y contará con guía durante todo el recorrido. La ruta comenzará en el Monasterio de San Salvador de Cornellana y continuará hacia la colegiata de Santa María la Mayor, donde visitarán el retablo mayor y la capilla de los Malleza. Antes de la comida, se acercarán a la torre del Castillo Valdés Salas y al Museo Prerrománico San Martín.

La comida tendrá lugar en el restaurante del Castillo Valdés Salas y, si el tiempo lo permite, se realizará en el patio interior. Antes de regresar a La Corredoria, está previsto un paseo por la senda del río Nonaya y la compra de los tradicionales carajitos de la localidad.

