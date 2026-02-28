La Asociación de Mayores de La Corredoria programa una ruta cultural por Salas

La Asociación de Mayores de La Corredoria organiza una visita cultural a Salas y ya acepta inscripciones. La excursión se celebrará el viernes 10 de abril y cuenta con un total de 50 plazas. El autobús saldrá a las 9.30 horas y el regreso está previsto sobre las 19.00 horas. Los interesados deben ponerse en contacto con la agrupación.

La actividad ha sido ofrecida por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Salas y contará con guía durante todo el recorrido. La ruta comenzará en el Monasterio de San Salvador de Cornellana y continuará hacia la colegiata de Santa María la Mayor, donde visitarán el retablo mayor y la capilla de los Malleza. Antes de la comida, se acercarán a la torre del Castillo Valdés Salas y al Museo Prerrománico San Martín.

La comida tendrá lugar en el restaurante del Castillo Valdés Salas y, si el tiempo lo permite, se realizará en el patio interior. Antes de regresar a La Corredoria, está previsto un paseo por la senda del río Nonaya y la compra de los tradicionales carajitos de la localidad.