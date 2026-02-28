La Asociación de Mayores de La Corredoria programa una ruta cultural por Salas
Hay 50 plazas disponibles, la salida está programada para las 9.30 horas y esperan regresar sobre las 19.00 horas
La Asociación de Mayores de La Corredoria organiza una visita cultural a Salas y ya acepta inscripciones. La excursión se celebrará el viernes 10 de abril y cuenta con un total de 50 plazas. El autobús saldrá a las 9.30 horas y el regreso está previsto sobre las 19.00 horas. Los interesados deben ponerse en contacto con la agrupación.
La actividad ha sido ofrecida por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Salas y contará con guía durante todo el recorrido. La ruta comenzará en el Monasterio de San Salvador de Cornellana y continuará hacia la colegiata de Santa María la Mayor, donde visitarán el retablo mayor y la capilla de los Malleza. Antes de la comida, se acercarán a la torre del Castillo Valdés Salas y al Museo Prerrománico San Martín.
La comida tendrá lugar en el restaurante del Castillo Valdés Salas y, si el tiempo lo permite, se realizará en el patio interior. Antes de regresar a La Corredoria, está previsto un paseo por la senda del río Nonaya y la compra de los tradicionales carajitos de la localidad.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
- El detenido por el homicidio de un mendigo en Gijón solía dormir junto a la víctima, que tenía un corte de cinco centímetros en el cuello
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cazuelas de acero inoxidable más barato del mercado: en tres tamaños para todo tipo de comidas
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- La DGT, muy seria con la multa de 400 euros que van a recibir los conductores en las próximas horas tras la 'campaña específica de control': la Guardia Civil revisa el interior de los vehículos